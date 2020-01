Zvířecí hvězdy na internetu vydělávají na charitu

WASHINGTON Jejich abonentů jsou na Instagramu na miliony. Lil Bub, Grumpy Cat, Boo the Pomerian či Doug the Pug jsou kočky a psi, jež jsou hvězdami internetu. Přinášejí obrovské zisky, ale také pomáhají ušlechtilým projektům. Příval emocí vyvolaných úmrtím kočky Lil Bub, která byla osm let celebritou sociálních sítí, ukazuje rozsah tohoto jevu, kdy se zvířata stávají hvězdami internetu, napsala agentura AFP.