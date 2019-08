V Jeruzalémě se záhadně ztrácejí kočky. Lidi šokovala fotografie rozřezaného zvířecího těla

Jeruzalém Neexistují přesná čísla, ale uživatelé sociálních sítí i útulky v Jeruzalémě si začali všímat úbytku tamních koček. Jestli zvířata ve městě někdo zabíjí úmyslně, či je to jen shoda podivných náhod, se zatím neví.

Lidi šokovala na Facebooku kolující fotografie kočičího těla rozřezaného na dvě poloviny. Čistota řezu napovídá, že o přirozenou smrt nešlo. Na vině je zřejmě člověk či skupina lidí, kterým kočky v ulicích zřejmě vadí. Jestli stejný pachatel stojí i za dalšími mizeními, není jasné.

Problém se týká zejména jeruzalémských částí Nahlaot a Arnona. Ztrácí se i ochočené kočky s obojky. Obyvatele největšího izraelského města tak majitelé pohřešovaných koček varují na sociálních sítích k větší obezřetnosti.



Žena na Facebooku varuje ostatní majitele koček, aby je nenechávali volně potulovat.

Spekuluje se o tom, že kočky se tráví jedem na hlodavce. Co za jejich úbytkem stojí, je předmětem spekulací. Kočky, které mizejí, bývají často ochočené, a tak je únosci snadněji nalákají. Tomu odpovídá teorie, že kočky jsou organizovaně odchytávány a převáženy do jiných čtvrtí.

Je možné, že kočky se prostě jen snaží uniknout před žárem rozpálených jeruzalémských ulic. Přes den se proto schovávají do stinných zákoutí a vylézají až v noci. Z tohoto důvodu se zdá, že jich je v ulicích méně, píše The Jerusalem Post.



Kočky mizí, lidé jsou smutní, úřady nic neví

Stížnosti na mizení koček obdržela policie, jeruzalémská veterinární služba i izraelské ministerstvo zemědělství. Zatím však není jasné, jestli úřady podniknou nějaké kroky k tomu, aby znepokojující fenomén zastavily.

„Veterinární služba neví o hromadném mizení nebo otravě koček ve městě, ale existuje podezření, že k takovému jevu dochází,“ řekl serveru The Jerusalem Post mluvčí městské veterinární služby. Ta volně žijící kočky odchytává, ale jen proto, aby je kastrovala či zachránila, jsou-li nemocné nebo zraněné.

Ředitelka útulku z Jeruzalémské společnosti pro prevenci týrání zvířat Chaya Beili uvedla, že jeden z chovatelů jí potvrdil zmizení zhruba 50 koček za poslední rok. Přesnější informace o ztracených kočkách podle ní neexistují. Jedna z dobrovolnic, která se o kočky stará, je i Ines Lebelová. „Několik lidí si stěžovalo, že z jistých oblastí Jeruzaléma kočky kompletně vymizely. Lidé jsou z toho velmi smutní a pochopitelně by rádi věděli, co za tím stojí,“ řekla Lebelová.

Do oblasti Svaté země přinesli kočky v první polovině 20. století Britové. Chtěli tak vyřešit problém s přemnoženými krysami. Ať již ochočené nebo potulné, tato zvířata jsou od té doby jsou neodmyslitelnou součástí izraelských měst, včetně Jeruzaléma. Vědci však tvrdí, že kočky ohrožují stovky domorodých volně žijících druhů zvířat. Jeruzalémská radnice ovšem kočky podporuje. Letos dokonce plánuje za jejich krmení utratit 40 000 dolarů, napsal server ABC news. pro kočky je to jakási kompenzace. V Jeruzalémě se totiž postupně zavádí podzemní popelnice konstruované tak, aby se do nich volně žijící zvířata nedostala. Kočky se tak nemohou dostat ke zbytkům jídla a hladoví.