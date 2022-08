Nejlepší navigátor? Chytrý telefon upozorní na aktuality z provozu i řidiče veterána

Navigací bývá vybavena i spousta modernějších aut. Ovšem to, že auto navigací disponuje, ještě neznamená, že má řidič vyhráno. Až teprve nejnovější vozy z posledních několika let (navíc se to typicky týká dražších modelů) mají navigační systémy, které jsou připojené online, a umí tedy pracovat i s aktuálními daty o provozu.