Etiketa pro Čechy: Neznechucujte ostatní svými podrážkami. Jak usedají členové britské královské rodiny?

Demonstraci podešví mají některé národy a náboženství za projev nízkého chování. V arabských zemích jsou například podrážky považované (dosti logicky) za nečisté. A když se stydíme za špinavé ruce a zbytky jídla mezi zuby, proč své znečištěné spodky bot ukážeme bez zaváhání?

Přitom právě podrážky bývají sešlapané, plné prachu, hlíny i něčeho dalšího, co by k identifikaci potřebovalo bližší ohledání. Ale komu by se do toho chtělo?!

Usedněte jako princezna

Etiketa, která se zabývá správným usazením na židli, je disciplínou z královského šálku, a tak se nabízí podívat se, jak usedají členové britské královské rodiny.