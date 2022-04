Krása detailu. Motýlí kukly ze všech kontinentů míří do Prahy, aby se vylíhly před zraky návštěvníků

Devatenáctý ročník přehlídky tropických motýlů je věnován kráse detailu. Na výstavu ve skleníku Fata Morgana zamíří dle odhadů až čtyřicet tisíc návštěvníků.

„S trochou nadsázky lze říct, že kukly do Prahy přiletěly za jídlem a láskou,“ směje se kurátorka výstavy Motýli, zaostřeno na detail Eva Smržová. Naráží tak na fakt, že než se z housenky stane kukla, což může trvat až tři týdny, je schopná spořádat i dva metrové listy banánovníku. Co se zmíněné lásky týče, motýli se v příhodných podmínkách dobře rozmnožují, a proto se s některými jejich potomky můžete ve skleníku potkat i dlouho poté, co výstava skončí.

Kukly ze všech kontinentů do Prahy míří z anglické motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou (téhož města, odkud pochází Shakespeare) postupně, aby se bylo stále nač dívat. Život motýla je totiž jepičí. „Celý vývojový proces trvá třeba tři měsíce, dospělosti si ale motýl užije dva až tři týdny,“ vysvětluje kurátorka. Ještě hůř je na tom dospělý martináč Attacus atlas. S rozpětím křídel 25 centimetrů a jejich plochou až 180 cm2 patří mezi největší na světě, ale v dospělosti žije pouhých pět dní.