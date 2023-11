Spolupráce s Marvelem nebo Schwarzeneggerem. Značka AP se nebojí vykročit mimo svět vysoké hodinařiny

Střešní penthouse luxusního tokijského hotelu v byznys čtvrti Toranomon skýtá nádherný výhled na panorama metropole. Novináři z celého světa tu samozřejmě nejsou kvůli poznávání pamětihodností Japonska, ale kvůli novým hodinkám. Švýcarská manufaktura Audemars Piguet, založená už v roce 1835 v obci Le Brassus ve švýcarském hodinářském údolí Vallée de Joux, tu právě představuje nejnovější přírůstky do kolekce Royal Oak a Royal Oak Offshore.

Poprvé v historii obě kolekce spojuje stejný design nových modelů, který vznikl ve spolupráci s americkým módním návrhářem žijícím v současné době v italském Miláně Matthewem Williamsem a jeho módní značkou 1017 ALYX 9SM. Nové celozlaté hodinky jsou na první pohled zpracováním i designovými znaky včetně osmistěnné lunety s viditelnými šroubky jasně zařaditelné do dvou nejslavnějších kolekcí značky Audemars Piguet.

Ale odlišnosti – byť by se laikovi mohly zdát poměrně nenápadné – tu jsou: zlaté číselníky hodinek postrádají čtverečkovaný vzor Petite nebo výraznější Méga Tapisserie, chybí indexy či číslice, u modelů z kolekce Royal Oak též okénko s datem. A co je ještě zábavnější: chronografy nemají subčíselníky, po číselníku se po stisknutí tlačítka jen roztočí zlaté ručky chronografu.

Hodinky Audemars Piguet a Matthewa Williamse, designéra značky 1017 ALYX 9SM. Návrhář má na sobě chronograf Royal Oak Offshore z bílého zlata.

Limitované novinky z kolekce AP X 1017 ALYX 9SM jsou k mání ve čtyřech provedeních: minimalistické 37mm hodinky Royal Oak Selfwinding a 41mm Royal Oak Selfinding Chronograph nemají datumovku a jsou ze žlutého zlata. Kolekce Royal Oak Offshore nabízí 42mm chronografy s okénkem s datem na pozici 3, jeden v bílém a druhý ve žlutém zlatě. A proč byly hodinky, které působí velmi nadčasovým, luxusním dojmem představeny v Tokiu?

Japonsko je po Spojených státech druhým nejvýznamnějším trhem pro Audemars Piguet. V roce 2015 také Japonci nadšeně přijali tehdy novou značku Matthewa Wiliamse, mimochodem kreativního ředitele pařížského domu Givenchy, 1017 ALYX 9SM.

Peníze na charitu

Představení nové spolupráce se neobešlo bez dražby unikátního 41mm chronografu Royal Oak s černým číselníkem, v bi-color verzi ze žlutého zlata a oceli. Sběratel za hodinky zaplatil rovný milion dolarů. Peníze půjdou na nadace Kids in Motion a Right to Play, jež podporují znevýhodněné děti. Zvolil je Matthew Williams.

„Myslím si, že když jste v životě úspěšní, je vaší povinností pomáhat těm, kdo takové štěstí neměli,“ vysvětluje François-Henry Bennahmias na odpolední tiskové konferenci v Tokiu, jako vždy uvolněný, výborně naladěný, v džínách a s černými zrcadlovými brýlemi na očích. Částka jeden milion dolarů není jediná, kterou letos AP poslalo díky svým sběratelům na dobrou věc. V květnu byly v Dubaji vydraženy hodinky Royal Oak Concept Tourbillon „Black Suit Spider-Man“ s titanovým pouzdrem, vzešlé ze spolupráce Audemars Piguet a Marvelu za 6,5 milionu dolarů.

Celou částku získaly nadace Ashoka a First Book, které podporují vzdělávání znevýhodněných dětí. Mimochodem, byl to právě CEO značky François-Henry Bennahmias, kdo jako první přišel s charitativními aukcemi hodinek Audemars Piguet. V roce 2000 v New Yorku uspořádal první aukci spojenou s celebritami Time To Give. Moderovali ji Arnold Schwarzenegger a boxer Muhammad Ali. Značka, jež v té době rozhodně neznamenala tolik co dnes, přitáhla nejen velkou pozornost, ale získala tehdy na charitu 1,5 milionu dolarů.

Hvězdné manýry nevedeme

François-Henry Bennahmias se stal CEO značky Audemars Piguet v roce 2013, od roku 1999 byl jejím prezidentem pro americký trh. Letos ve své pozici končí – po neuvěřitelně úspěšné kariéře, během níž se mu povedlo z niche švýcarské manufaktury, slavné mezi sběrateli pro své komplikované strojky, vybudovat globální fenomén. Hodinky AP jsou po celém světě symbolem nejvyššího statusu, velice oblíbené mezi celebritami a sportovními hvězdami první velikosti, fotbalisty počínaje a americkými basketbalisty konče.

Pod jeho vedením značka mimo jiné uvedla (v roce 2019) novou kolekci Code 11.59 a otevřela se právě spolupracím všeho druhu. „Když se podíváte do historie Audemars Piguet, vždy jsme spolupracovali s lidmi vně našeho světa, naší manufaktury. Ani Gérald Genta (významný švýcarský hodinář a designér, který v roce 1972 navrhl pro AP sportovně-elegantní ocelové hodinky Royal Oak) nebyl v AP zaměstnaný. Když totiž máte zápal pro věc a jste otevřený, výsledek bude vždy stát za to,“ vysvětluje CEO značky na tiskové konferenci v Tokiu, „miluju výzvy, miluju opouštět komfortní zónu, jen tak ze sebe dostanete to nejlepší.“

Chronograf ROO „End of Days“ ze spolupráce s Arnoldem Schwarzeneggerem.

Spolupráce s nejrůznějšími osobnostmi nejsou horkou novinkou. Vždyť za prvního ambasadora hodinek vůbec bychom mohli označit brazilského letce Alberta Santose-Dumonta, pro nějž navrhl v roce 1904 Louis Cartier první náramkové hodinky na světě. Prodávají se dodnes a jsou pojmenovány na jeho počest – Santos de Cartier. Stačí též připomenout geniálního zakladatele značky Rolex Hanse Wilsdorfa a britskou plavkyni Mercedes Gleitze, která v roce 1927 přeplavala Lamanšský průliv s hodinkami Rolex na ruce.

Hodinářské značky spolupracovaly s nejrůznějšími osobnostmi i ve druhé polovině 20. století – slavní závodníci nosili chronografy, celebrity se zdobily hodinkami na červený koberec. Nicméně François-Henry Bennahmias nechtěl využívat známé osobnosti jen jako tváře v reklamách, ale mít s nimi bližší vztah.

Nebál se starobylou manufakturu spojit s lidmi ze světa, který se zdál být na světelné roky vzdálený tradiční hodinařině. „Jsme seriózní značka, ale nebereme se moc vážně,“ prozradil CEO značky, „spolupracujeme s kreativními lidmi, ale vždy myslíme na to, aby naši partneři byli v první řadě dobrými lidmi. Hvězdné manýry nevedeme.“

Arnold, Jay-Z a LeBron

První osobností, která nastartovala komerční úspěch modelu Royal Oak Offshore z roku 1993, masivního chronografu vycházejícího z hodinek Royal Oak, nebyl nikdo menší než bývalý kulturista a akční herec Arnold Schwarzenegger. Robustní hodinky na svalnatém herci vypadaly výborně, on sám si je kupoval a sbíral též kapesní hodinky. Proč tedy nevyužít přízně osobnosti, kterou by asi nikoho jiného nenapadlo oslovit?

François-Henry se nebál – ostatně stejně jako nikdy v budoucnosti. V roce 1999 spatřil světlo světa chronograf Royal Oak Offshore „End of Days“, jenž si zahrál i ve Schwarzeneggerově akčním thrilleru Konec světa. François-Henry Bennahmias také jako vůbec první CEO luxusní značky oslovil v roce 2005 Jaye-Z, amerického rappera, a to při příležitosti oslavy jeho dvacetileté kariéry.

Chronograf Royal Oak Offshore se prodával s iPodem, na němž byla nahrána hudba Jaye-Z. „Čekali jsme, že hodinky Royal Oak Offshore z naší spolupráce se budou prodávat v afroamerické komunitě, mladším sběratelům. Naším prvním zákazníkem byl šedesátiletý newyorský právník, běloch. Když si myslíte, jak vše moc dobře víte, svět vám vždycky ukáže, že jste se totálně zmýlili,“ dodal CEO značky Audemars Piguet.

„Vzpomínáte si, jak mechanickým hodinkám před takovými sedmi lety nikdo nedával šanci? Všichni si mysleli, že mladí budou nosit jen chytré hodinky. A dnes vidím patnáctileté kluky, kteří mi říkají:,Jakmile budu mít peníze, koupím si vaše hodinky.’ To ještě před pár lety nebylo.“

V roce 2013 – při příležitosti dvaceti let modelu Royal Oak Offshore – spolupracovala značka AP na nových hodinkách i s basketbalistou LeBronem Jamesem. Hodinky byly představeny na luxusní párty v Miami. Americký basketbalista, oblečený v saku Tom Ford, na večírek dorazil ve velkém stylu – v šedém Ferrari 458 Spider.

„Vždy chceme dělat věci jako první, jít jiným směrem, o němž si ostatní mohou myslet, že je riskantní. Příkladem mohou být právě hodinky Royal Oak z roku 1972, které měly ocelový náramek a pouzdro, ale prodávali jsme je za stejnou cenu, jako kdyby byly vyrobeny ze zlata. Pokud máte flotilu sta lodí, devadesát devět jich popluje doleva, my zamíříme na opačnou stranu,“ řekl tehdy Espritu LN François-Henry Bennahmias.

Hora bez vrcholu

Rozhovor tehdy ukončil v té době čerstvý CEO značky větou: „Budu citovat amerického boxera Muhammada Aliho: The Greatest is Yet to Come (To nejlepší teprve přijde).“ A měl – alespoň co se týkalo jeho dalšího působení v Audemars Piguet – bezezbytku pravdu.

Stačí si připomenout jen letošní spolupráce značky AP. Kromě AP X 1017 ALYX 9SM jsou to už zmiňované Royal Oak Concept Tourbillon „Spider-Man“, 42mm hodinky s titanovým pouzdrem a černou keramickou lunetou, vzešlé ze spolupráce se společností Marvel. Začala v roce 2021 modely s motivem Black Panthera.

Číselníky letošních novinek značky Audemars Piguet. Hodinky Royal Oak Concept Tourbillon „Spider-Man“, které jsou po časomírách Black Panther druhým počinem hodinářské manufaktury a studia Marvel.

Kromě v úvodu zmiňovaného draženého unikátního kusu jde o limitovanou edici 250 hodinek. Mezi strojkem a sklíčkem se nachází trojrozměrná postava SpiderMana z bílého zlata, jež je ručně dekorována a jen její výroba zabere 50 hodin práce. Letos manufaktura uvedla též nový model v kolekci Royal Oak Offshore Music Edition, která skládá poctu nejen hodinkám s odbíjením, o jejichž vývoj se značka AP historicky zasloužila, ale hudbě obecně, muzikantům i Jayi-Z.

Nový 37mm model z černé keramiky nemá stejně jako čtvery hodinky z loňska, kdy byla „hudební“ edice představena, datumovku, jež je jinak pro hodinky Royal Oak Offshore charakteristická a ponechaly si ji i chronografy AP X 1017 ALYX 9SM. Je to z toho důvodu, aby nerušila vizuální dojem z číselníku s dekorem Tapisserie. Je na něm natištěn v deseti barvách motiv ekvalizéru.

Když v závěru tokijského setkání FrançoisHenry popisuje, jak se cítí při jednom ze svých posledních launchů coby CEO AP, říká: „Nemyslím na to, že jedu poslední kolo. Kvůli složité výrobě se zdálo, že hodinky s Matthewem Williamsem letos nestihneme uvést, ale podařilo se to. Byznys je jako zlézat horu bez vrcholu. Nikdy nic nekončí. Ale ano, v AP končím určitě. A je to tak O. K.“