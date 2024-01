Všechno nejlepší, pane Sterne! Limitovaná kolekce Patek Philippe je poctou bývalému prezidentovi značky

Philippe Stern, jehož předci převzali značku Patek Philippe v roce 1932, patří bezesporu k legendám. Nemalou měrou přispěl k popularitě švýcarského hodinářství a jeho bohatého dědictví. Právě Philippe Stern, prezident značky Patek Philippe v letech 1993 až 2009, v roce 2001 otevřel v centru Ženevy Patek Philippe Museum. Dnes muzejní kolekce čítá na 2500 hodinek.

Vystaveno je kolem 1000 kusů ve 150 vitrínách. Historický nábytek a design interiérů měla na starosti Philippova německá manželka Gerdi, s níž se coby mladík seznámil počátkem 60. let v jedné počítačové firmě ve Frankfurtu nad Mohanem, kde oba pracovali. Vzali se v roce 1966 – ve stejném roce, kdy se připojil ke svému otci Henrimu a začal pracovat v ženevské centrále značky.

Mimochodem, Gerdi, šampionka v závodech ve psích spřeženích, svého manžela seznámila s tímto netradičním sportem. On sám – coby správný Švýcar – vrcholově lyžoval a věnoval se také jachtaření. Získal dokonce sedm cen Bol d’Or z klání na Ženevském jezeře.

To vše ještě v době, než jej jeho otec (do historie se zapsal například uvedením sportovně-elegantních hodinek Nautilus v roce 1976) poslal v roce 1963 pracovat pro Patek Philippe do Spojených států.

Živoucí dědictví

Když byl Philippe Stern malý kluk, značka Patek Philippe byla známá jen stovkám opravdových boháčů a hodinkovým fajnšmekrům zároveň. Je to zejména jeho zásluha, že je dnes ženevská manufaktura založená v roce 1839 synonymem pro exkluzivní švýcarské hodinky. Mladý a otevřený Philippe si totiž ve Spojených státech povšiml malé komunity sběratelů mechanických hodinek. V té době zejména kapesních.

Jelikož i on hodinky miloval, nebylo pro něj těžké propadnout optimismu – a jak se ukazuje dnes vysoce oprávněnému optimismu –, pokud šlo o budoucnost švýcarského hodinářství. Philippu Sternovi bylo též jasné, že pokud má mít hodinářství budoucnost, je důležité myslet a ochraňovat jeho minulost. Sám začal sbírat náramkové hodinky, o něž v té době nebyl mezi sběrateli takový zájem jako dnes. Nejprve kupoval v aukcích časomíry značky, jež patřila a patří jeho rodině.

Nové hodinky Patek Philippe Reference 1938P-001 jsou poctou bývalému prezidentovi značky Philippu Sternovi. Jeho portrét vyvedený v bílém a šedém smaltu grand feu zdobí černý smaltovaný číselník.

V jednom z několika málo rozhovorů Philippe Stern vzpomínal, jak v 60. letech zaplatil za unikátní Referenci 2419 s minutovou repeticí 30 000 švýcarských franků. Šlo o závratnou sumu, ale dnes je hodnota hodinek kolem milionu franků. Ve druhé polovině 70. let svůj sběratelský zájem rozšířili na vzácné a historicky cenné kusy švýcarského, zejména ženevského hodinářského průmyslu.

Když k jeho vášni, obratnosti a systematičnosti připočteme ještě kusy z rodinné sbírky Sternů, budoucí Patek Philippe Museum se začalo stavět na opravdu solidních základech. I když v té době zatím jen v mysli Philippa Sterna. Ostatně nesmíme zapomínat, že samotná manufaktura má záznamy o každých hodinkách, které kdy vyrobila, včetně typu pouzdra, číselníku, strojku, ceny a dalších technických detailů. Navíc v Patek Philippe jsou schopni servisovat veškeré hodinky od roku 1839. Sklad čítá impozantních 6 až 8 milionů součástek, některé z nich jsou 150 let staré.

Pokud se vedení manufaktury rozhodne, že ukončí produkci některého ze svých modelů, vyrobí vždy všechny díly do zásoby, aby bylo možno hodinky v následujících zhruba padesáti letech opravit. „Je to naše živoucí dědictví, originální poklad, který je samozřejmě velice drahý, ale je základem pro to, abychom dokázali, že naše slova o dědictví nejsou jen prázdnými frázemi, ale konkrétní realitou,“ řekl Philippe Stern v interview v roce 2019.

Patek Philippe Museum, které kromě hodinek ukrývá i na 8000 svazků věnovaných hodinářství, není jediným velkolepým pomníkem, který stihl Philippe Stern za svůj život postavit. Je všeobecně známo, že Philippe Stern miluje starobylé techniky zdobení číselníků i pouzder, jako jsou třeba různé druhy smaltu. V roce 1965 měla například značka ve skladu kolem stovky dnes slavných stolních hodin zdobených právě starými uměleckými technikami.

Nikdo o ně nestál. Přesto – a to je zásluha právě Philippa Sterna – ženevská manufaktura dál zaměstnávala umělecké mistry, aby mohli dál zdobit jejich hodiny. Dnes patří stolí hodiny Patek Philippe ke sběratelsky velmi ceněným kusům. Philippe Stern uvedl také v 90. letech dámské hodinky Twenty~4 a podařilo se mu dosáhnout toho, že dnes tvoří ženy 40 procent všech klientů značky.

Neméně významný je jeho přínos k oživení zájmu o komplikace spojené s odbíjením, jako je minutová repetice či grande a petite sonnerie. Při příležitosti 150. výročí značky v roce 1989 stál Philippe Stern, v té době ředitel manufaktury, za velkým návratem zvukových komplikací v náramkových hodinkách, a to díky kalibru R 27, prvnímu strojku s minutovou repeticí kompletně vyvinutém a vyrobeném v ženevské manufaktuře.

Dnes značka Patek Philippe patří k největším mistrům zvukových komplikací na světě. A poslední rozhodnutí Philippa Sterna? Bylo jím v roce 2015 další rozšíření manufaktury postavené před šesti lety v ženevské průmyslové čtvrti Plan-les-Ouates. Zaplatil za ně půl milionu švýcarských franků.

Dárek k narozeninám

Minutová repetice je dodnes nejoblíbenější hodinářskou komplikací Philippa Sterna. Jeho syn Thierry tak minulý rok rozhodl vyrobit limitovanou edici 30 kusů Reference 1938P-001 coby poctu a narozeninový dárek zároveň pro svého otce. Strojek nových hodinek kombinuje repetici s alarmem.

Tato komplexní funkce byla poprvé představena s dalšími akustickými komplikacemi v roce 2014 při 175. výročí značky coby Grandmaster Chime Reference 5175, vůbec nejkomplikovanější náramkové hodinky Patek Philippe s dvaceti komplikacemi kalibru 300 GS AL 36-750 QIS FUS IRM. V roce 2016 se hodinky začaly vyrábět coby Grandmaster Chime Reference 6300 s grande a petite sonnerie, minutovou repeticí, odbíjením data a odbíjením nastaveného času.

Speciální edice hodinek je vybavena kalibrem R AL 27 PS, který obsahuje čtyři nové patenty a jenž už nebude nikdy znovu vyroben. Jde o strojek se samonátahem, jehož minirotor ze žlutého zlata je zdoben ruční rytinou v černém laku s podpisem Philippa Sterna. Strojek vychází z už zmíněného kalibru R 27 z roku 1989.

Minutová repetice se spustí – jak je u Patek Philippe zvykem – pomocí spouště na levé části pouzdra a odbíjí hodiny, čtvrti a minuty uplynulé od poslední čtvrt hodiny. Na 12hodinové stupnici na okraji číselníku lze pomocí tlačítka v korunce a ručky z růžového zlata nastavit čas spuštění alarmu. Alarm začne odbíjet dvě minuty před nastaveným časem, a to zejména z toho důvodu, aby si majitel hodinek mohl užít co nejdéle krásu a čistotu tónů.

To znamená, že pokud budíček nastavíte na 3. hodinu, hodinky začnou odbíjet ve 2 hodiny a 58 minut. Místo tří tónů tak odbijí dvakrát hodinu, třikrát čtvrt hodinu a 13x minutu. Mechanismus je schopen odbít až 31x (12:58). Hodinky mají dále mimostřednou sekundovku na pozici 6. Na třetí hodině je ukazatel ve tvaru zvonku, který znázorňuje, zda je zapnuta minutová repetice (černá barva), alarm (červená barva), případně zda je alarm už nastavený (bílá barva).

Strojek s rezervou chodu 43 až 48 hodin, složený z 561 součástek, je uložen ve 41mm ručně leštěném platinovém pouzdře typu „Officer“, jehož vintage tvar připomíná první náramkové hodinky, tak drahé Philippu Sternovi. Na použitý materiál stejně jako v případě všech platinových pouzder Patek Philippe poukazuje diamant zasazený do boku pouzdra na 6. hodině.

Platinu značka nezvolila pouze coby nejvzácnější kov na výrobu pouzder, ale též jako materiál, který je opravdovou výzvou právě pro čistotu tónů repetice a alarmu. Safírové dýnko je chráněno víčkem proti prachu a vlhkosti (pouzdro není voděodolné). Je na něm ručně vyryt osobní vzkaz Thierryho Sterna „A mon pére, 85 ans de passion horlogère“ (Pro mého otce k 85 letům hodinářské vášně).

Poctou Philippu Sternovi je též černý číselník, vytvořený technikou smaltu grand feu. Je na něm v šedé a bílé barvě vyobrazena tvář Philippa Sterna, a číselník tak upozorňuje na jeho lásku k uměleckým řemeslům. Mistrovské dílo světového hodinářství doplňuje řemínek z černé lesklé kůže aligátora s platinovou sponou.