Nejen cit pro eleganci. Vyšla kniha o jedinečném spojení Christiana Diora a umělce Bérarda

Diorova kolekce, překřtěná na New Look, změnila dámský šatník. Nastolila ženskost, slovo, které bylo během druhé světové války téměř zapomenuto. „V den, kdy Christian Dior prezentoval svou první kolekci, seděl Christian Bérard mezi vévodkyní a jistou bohatou Argentinkou a byl to on, kdo dal signál, že aplaus může začít,“ píše se v nové knize o jedinečném přátelství obou mužů. foto: Archiv vydavatelství, Lidovky.cz