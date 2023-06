Expertka z Motola: Zdravá kůže je neopálená a když hnědne, tělo se brání. Slunce na horách je zrádnější než u moře

Mezi tuzemskými dermatology převládají ženy, na vedoucích pozicích se v medicíně vídají převážně muži. Primářka Dermatovenerologického oddělení pražské Fakultní nemocnice v Motole Alena Machovcová však vystoupala na kariérním žebříčku úplně nejvýš.

„Kožnímu“ se přitom zpočátku věnovat ani nechtěla. Dnes už si svou práci nemůže vynachválit. V oboru došlo v posledních dvou dekádách k dramatickému pokroku, a díky němu se mění životy pacientů s lupénkou, atopickým ekzémem, ale i kožními nádory k lepšímu. Dermatologie tak už dávno není v medicíně popelkou a zájem o ni mezi studenty roste natolik, že lékařka musí uchazeče na svém oddělení dokonce odmítat.

Lidovky.cz: Tráví dermatoložka dovolenou na pláži?

Samozřejmě, proč by ne? (směje se) Letos se ale chystáme do hor. Když člověk ví, jak se má na sluníčku chovat, žádné místo není rizikové, ani pláž ne. Na horách ale bývá ultrafialové záření ještě zrádnější než u moře. Na pláž chodíme za sluncem, za vodou, je nám horko, tak nás to snadněji vede k tomu, se více chránit. Na horách ale ten pocit nemáme. UV záření je přitom ve vyšších nadmořských výškách intenzivnější, proto se na horách paradoxně můžeme spálit víc než u moře.

Lidovky.cz: Jak se připravit na nadcházející měsíce, aby naše kůže příliš neutrpěla?

Měli bychom se chovat rozumně, zodpovědně a s respektem k naší kůži. Typický scénář je, že přijedeme na dovolenou, jdeme si po cestě odpočinout na pláž, usneme a hned první den se spálíme a zkazíme si celý pobyt. Kůži je třeba na pobyt na slunci postupně připravovat, měli bychom znát svůj fototyp, a podle toho se mazat.

A k tomu dodržovat pár základních pravidel: být si vědomi, že se opálíme i pod slunečníkem nebo pod hladinou, pobývat převážně ve stínu, nosit klobouk nebo čepici a ochranné oděvy s UV ochranou u malých dětí. Když slunce svítí nejintenzivněji, měli bychom zůstat uvnitř. Většina z nás to ví, ale když už jsme konečně na té dovolené, musíme si to přece pořádně užít, takže se na pláži opékáme jako řízek na pánvi od rána do večera.