Jeho posilovací stroj šetří klouby a zapojí každý sval v těle. Lidem v pandemii posloužil i jako židle

Po studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy pracoval jako osobní trenér, ale stále přemýšlel, jak lidem cvičení ještě více usnadnit. Nakonec vymyslel svůj vlastní posilovací stroj, který dokáže zapojit každý sval v těle, ale šetří klouby. A co radí lidem na home officu? „Určitě prokládat sezení u počítače pravidelným pohybem. I když budete pracovat kratší čas, uděláte více práce, protože budete čerstvější,“ říká v rozhovoru Ondřej Diviš.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodl vymyslet si vlastní posilovací stroj?

Po studiu na FTVS UK jsem pracoval jako osobní trenér, který docházel za svými klienty domů. Setkával jsem se s různými typy lidí a jejich cíli. Potřeboval jsem nástroj, který by mi umožnil kvalitně a efektivně cvičit se začátečníky i s pokročilými v domácím prostředí bez nutnosti dalšího vybavení.

Lidovky.cz: Jak dlouho vám trval celý proces realizace?

Kdybych na začátku tušil, kolik času mi to zabere, tak se do toho nepouštím, ale to jsem nevěděl a od vývoje prvního prototypu až po sériovou výrobu uběhlo pět let vývoje a testování.

Lidovky.cz: Kde jste sbíral inspiraci?

To je právě to, když chcete něco nového, tak musíte vstoupit do neznáma. V té době jsem uznával jako nejlepší produkt na trhu TRX, a tak jsem věděl, že mám-li uspět, musím vymyslet něco ještě lepšího, variabilnějšího a zároveň také přenosného a skladného. To se, myslím, povedlo.

Lidovky.cz: Pro koho je váš posilovací stroj určený? Má věková omezení? Je vhodný také pro lidi s tělesnou indispozicí?

XUpTrainer je oficiálně nabízený pro zdravé dospělé jedince a seniory. Avšak testovali jsem jej také v centru Paraple a ukázalo se, že je nezastupitelný pro tzv. aktivizační cvičení postižených jedinců. To pro mě bylo, přiznávám se, milé překvapení. Také pro rehabilitaci poúrazových stavů je vhodný, protože kladkové pohyby jsou šetrné na klouby. Není určen pro děti, ale přesto tu „posilovací houpačku“ milují.

Lidovky.cz: Jaké jsou jeho nějvětší benefity?

Efektivně zpevňuje posilované partie a dokáže zapojit během jednoho cviku téměř každý sval v těle, takže za stejný čas procvičíte více partií, které byste jinak museli dělit a to stojí více času. Pohyby šetří klouby. Zabere minimálně místa. Také jej lze vzít do přírody a cvičit venku.

Lidovky.cz: Již delší dobu většina z nás pracuje z domova. Co byste doporučil, abychom zůstali i nadále fit?

Určitě prokládat sezení u počítače pravidelným pohybem. I když budete pracovat kratší čas, uděláte více práce, protože budete čerstvější. Jeden tip - použijte XUP jako svou kancelářskou židli a v pravidelných intervalech si udělejte pár shybů a prověšení v zádech o sedák. Odstraníte tak bolesti zad.

Lidovky.cz: Máte do budoucna ambice rozšířit své portfolio o další posilovací přístroj?

V tuto chvíli se snažím spíše podporovat své klienty a pomáhat jim s cvičením doma prostřednictvím video tréninků. Točím každý týden nový trénink, aby měli cvičenci inspiraci a neztráceli motivaci do cvičení.

Lidovky.cz: V čem jeho posilovací stroj unikátní?

Jako jediná pomůcka na trhu každý pohyb usnadňuje, což ocení zejména začátečníci. Ale zároveň umožňuje cvičit velmi náročné cviky, kde zapojíte celé tělo, a tam si na své přijdou také zdatní sportovci. Cvičební pohyby jsou realizovány přes kladkové systémy, které šetří klouby a každý pohyb je proveden čistě a plynule.

Lidovky.cz: Lidé mají různé cíle, když cvičí. Kdy si mají vybrat XUpTrainer?

Pomůcka je dobrým pomocníkem, když chcete zhubnout, zpevnit, posílit nebo když máte za cíl jen rozhýbat tělo a cítit se celkově pružnější. Šetří klouby, takže i jedinci s nadváhou, obézní a senioři ji mohou bez problémů dobře používat.

Lidovky.cz: Jaké jsou první dojmy cvičenců, když usednou na na stroj?

Jsou šťastní a udivení, že to zvládnou. Často slýchám při cvičení shybů: „Mám slabé ruce, bolí mě rameno, to jsem nikdy nezvládla“, a když to pak zkusí zacvičit, tak se jim na tváři vyloupne úsměv a úžas, jak je to příjemné a pohodlné.

Lidovky.cz: Mluvíte o úsměvu a úžasu při vyzkoušení, kde si to tedy naši čtenáři mohou také vyzkoušet?

Otestování si pomůcky nabízíme každému, kdo má zájem. Probíhá v parku na Letné na Praze 7 každé úterý a čtvrtek od 19 hodin.

Lidovky.cz: Pořízeni vašeho posilovacího stroje není zrovna nejlevnější, proč cena tak vysoká?

Přiznám se, že jsem na začátku také chtěl, aby cena byla jiná, ale postupně jak jsem jednotlivé díly ladil a testoval, tak jsem se rozhodl jít cestou vysoké kvality a vytvoření profi stroje. Chtěl jsem kvalitní produkt, který bude vyráběn v Česku a budu na to hrdý. Ve srovnání s produkty ve stejné kategorii, tedy kvalitní domácí posilovací věže, kdy je cena od třiceti tisíc korun, je pořízení XUpTrainer o polovinu levnější, má mnohonásobně rozmanitější využití a cvičit s ním můžete i venku v přírodě.