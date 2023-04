Vémola je obviněný spolu s dalšími třemi muži. Zápasník si v roce 2022 opatřil mládě bílého tygra Šarlotu, neměl k němu ovšem v pořádku dokumenty. Zvíře nejdřív předal jednomu známému, a pak kontaktoval dalšího člověka, který měl mládě odkoupit za 145 tisíc.

Ve stejné době si Vémola pořídil dalšího tygra Antonii Rambu. Nejdřív tvrdil, že ho má jen půjčeného a pak požádal známého, který už měl na sebe registrované tygry, aby mu pomohl s legalizací původu mláděte. Muž měl zvíře vydávat za potomka svých tygrů. K registraci došlo loni v srpnu.

„Když u Karlose proběhla domovní prohlídka, oháněl se darovací smlouvou, zákonnost držení mláděte dokládal registrací jeho a jeho údajných rodičů. Policie ale není hloupá: odebrali vzorky srsti zvířat a z DNA na základě znaleckého posudku vyšlo, že udávaná zvířata žluto-černého zbarvení nikdy nemohla být rodiči Antonie Ramby. Neprokázal tak její původ,“ cituje Extra.cz svůj zdroj.

Policie údajně u zápasníka našla fotku se čtyřmi malými tygry. Dva identifikovali jako Šarlotu a Antonii Rambu, nyní zjišťují, jak skončila další dvě mláďata.

„Případ řešíme, ale v současné fázi nemůžeme být konkrétnější,“ uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Jedním z Vémolových prohřešků má být fakt, že nedostal výjimku k obchodování s ohroženými druhy zvířat, a i přesto s chráněným tygrem obchodoval. Pokud se prokáže jeho vina, hrozí mu až tříleté vězení.

Razie celníků

Loni u Karlose Vémoly zasahovali celníci a během domovní prohlídky kontrolovali zvířata a potřebné dokumenty k jejich chování. Podle zápasníka, který má doma lvy, tygry, žraloky i krokodýly, ho někdo udal.

V příbězích na Instagramu Vémola sdílel jedno z osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem. Získal ho na kurzu a vydalo ho ministerstvo zemědělství. Zápasník ve svém prohlášení dodal, že je milovník zvířat. Kromě kurzu má povolení na chov lvů, tygrů a krokodýlů a také má schválené výběhy. Zásah byl kvůli bílé tygřici Antonii Rambě.

„Lidi jsou zlý a samozřejmě udávaj lži, polopravdy a nepravdy. Nahlašujou různé věci, které policie samozřejmě musí prošetřit. Já jim to nemám za zlý, ať to prošetří a zjistí pravdu, jakej jsem velkej milovník zvířat. To je celý,“ uvedl tenkrát Vémola.