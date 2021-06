Když se lidé spojí, jsou schopni překonat jakékoliv překážky. Klimatická změna bude další z nich, věří Matěj Prokop

Než strašit zprávami o tunách emisí oxidu uhličitého je lepší dát lidem prostor k diskuzi a sdílení nápadů. Tak by se asi dala v krátkosti shrnout filozofie Matěje Prokopa. Jeho profesní cesta vedla od vaření a podnikání v mezinárodní gastronomii, přes studium toků potravin a udržitelného hospodaření až k rozhodnutí přispět k nalezení možných řešení klimatické krize.

Díky tomu se v Praze 19. a 20. června pod jeho taktovkou spustí TEDxNárodní – tuzemské kolo celosvětové diskuzní platformy TED Countdown, která má těmto vizím poskytnout prostor.



Lidovky.cz: Než se pustíme do povídání, řekněte mi: Věříte, že lze klimatickou změnu odvrátit?

Nejsem klimatolog, takže můj názor můžete brát s rezervou. Když se ale ho zeptáte, tak zjistíte, že o existenci klimatické změny a vlivu člověka na ni už v odborných kruzích nikdo nepochybuje. To, co bylo ještě před 30 lety pouhým varováním hrstky znepokojených vědců, je nyní drsnou realitou stovek milionů lidí po celém světě. Dnes už se naštěstí emisemi skleníkových plynů, extrémním počasím a mnoha dalšími aspekty zabývají jak vědci, tak vlády celého světa a společně s nimi mnoho skvělých environmentálních organizací. Zapojují se postupně firmy, města i jednotlivci. Takže: ano, věřím, že klimatickou změnu můžeme odvrátit.

Lidovky.cz: Kde vidíte cestu, která nás z krize může vyvést?

Připadá mi, že se velká část diskuze soustředí na množství vypouštěných emisí, nutnosti ukončení spalování fosilních paliv, dekarbonizaci průmyslu. S tím se nedá nesouhlasit, je to oblast podložená daty a faktickými podklady. Osobně si ale myslím, že bychom se měli na problém dívat více zeširoka. Zahrnout do diskuze vztah člověka s přírodou. Zkoumat vztahy ekosystémů. Učit se ze zkušeností domorodých kmenů. Neopomíjet posuny duchovních hodnot, změny v politice, ekonomice a celospolečenském nastavení. Domnívám se, že jsme se octli v jedinečném okamžiku v historii naší planety a odvrácení klimatické změny beru zároveň tak trochu jako vyléčení našeho vztahu se Zemí a vztahů mezi lidmi. Tak velký úkol nemůžeme zvládnout, pokud se budeme soustřeďovat jen na jeden jeho aspekt.

Lidovky.cz: Jste hlavním koordinátorem konference TEDxNárodní, která vychází ze světové iniciativy Ted Countdown. Co je to Countdown?

Countdown je nový projekt platformy TED, který se zaměřuje na témata spojená s omezením dopadů klimatických změn. Byl zahájen v říjnu 2020 na celosvětové online konferenci. Mluvili na ní lidé jako předsedkyně Evropského parlamentu Ursula Von der Leyenová, šéfka agendy změny klimatu v OSN Christiana Figueresová, ale třeba i princ William a papež František. Poté se ve více než 440 městech a komunitách po celém světě rozběhly lokální TED konference, kde vystupují přední světoví odborníci z oborů jako je obnovitelná energetika, nové materiály, cirkulární ekonomika, bezemisní doprava, zemědělství, ochrana životního prostředí. Diskutují s nimi vědci, investoři, urbanisté, umělci, zástupci státních i lokálních samospráv. Společně by měli vytvořit síť odborníků a aktivistů z různých odvětví, kteří připraví témata pro nadcházející podzimní summit OSN o změnách klimatu.

Lidovky.cz: Neprobíhá takových diskuzí celá řada? V čem je TED Countdown výjimečný?

TED přednášky mají v tomto ohledu spoustu výhod. Jejich formát je dobře vstřebatelný, přístupný širokému spektru posluchačů. TED má ale zároveň vybudovanou obrovskou prestiž po celém světě. Mně se nejvíce líbí, že přednášky nemusí stát nezbytně na nějakém konkrétním projektu, firmě nebo produktu. V jejich základu může být jediná myšlenka, ze které ale často vzejde vize s celospolečenským přesahem. To je vlastně i mottem TED: myšlenky hodné šíření.

Lidovky.cz: Jak jste přišel k organizaci české odnože Countdownu?

TEDx konference může pořádat každý, kdo obdrží licenci. Ta je sice bezplatná, ale není ji lehké získat. Člověk musí splnit organizační a koordinační předpoklady, musí doložit předchozí pracovní zkušenosti a mít v organizačním týmu ideálně alespoň jednoho člena, který má s organizací TED konferencí zkušenosti. Já osobně jsem reagoval na otevřenou výzvu, kterou TED vypsal a prošel schvalovacím procesem, který trval asi dva měsíce. Jako garanta máme Martina Vasqueze, který nám, stejně jako kolegům z TEDxPrague, školí všechny řečníky, kteří vystoupí v sobotní části programu. Má s tím více než 8 let zkušeností a ve svém oboru je skutečným profíkem.

Lidovky.cz: Kdo tedy na TEDxNárodní vystoupí?

V dvoudenním programu máme v tuto chvíli 30 českých odborníků z oblastí energetiky, dopravy, inovace materiálů, potravin, zemědělství a ochrany přírody. Je těžké vybrat několik málo příkladů, protože záběr přednášek bude vážně široký. Od novinek ve využití vodíkových technologií, přes ochranu lesů až po výzkum psychedelik. Asi nejlepší je podívat se na program, určitě vás tam něco zaujme.

Lidovky.cz: Jak se taková akce pořádá v době probíhající pandemie?

Akce proběhne v prostorách Národní Galerie v hybridním formátu. Řečníci budou všichni na místě. Nechtěli jsme, aby přednášeli distančně. Publikum na místě očekáváme v počtu 50 lidí, pokud to situace za současného dodržení hygienických opatření a antigenního testování před vstupem dovolí. Z akce ale bude vysílán živý přenos. Stavíme kvůli němu plnohodnotnou stage, technicky akci řídí profesionální produkční tým včetně režie, ozvučení, počítáme s několika kamerami s prostřihy v reálném čase. Bylo to pro nás jediné schůdné řešení, které i v případě online streamingu přenese atmosféru lidskosti, jakoby účastník seděl přímo v sále. Výhodou online streamingu je také cena – vstupenky na živý přenos je o dvě třetiny levnější a její součástí je i záznam, který bude přístupný po dobu dvou měsíců po akci.

Lidovky.cz: Jak jste se vy sám dostal k environmentálním otázkám?

Já mám zázemí v gastronomii. Vařil jsem v různých restauracích v Barceloně a už tam mě skrze hlubší vztah k potravinám a způsob jejich produkce spoustu inspirativních šéfkuchařů vedlo ke komplexnímu myšlení, důležitosti ekologických postupů v zemědělství a odběratelských vazeb s lokálními dodavateli. Otevíral jsem pak řadu let restaurace v rámci surfových resortů v různých destinacích po celém světě a vyzkoušel jsem si to celé v praxi.

Když jsem pak začal téma více studovat, uvědomil jsem si, jak obrovský dopad má produkce, distribuce a spotřeba potravin na životní prostředí a klima. Zlomovým momentem pro mě byla participace na konferenci Climate Change and Consciousness v jedné z nejstarších ekovesnic Findhorn v severním Skotsku. To bylo na jaře roku 2019 a v tu chvíli jsem se rozhodl, že ke gastronomii přistoupím z jiné strany. Začal jsem spolupracovat s řadou iniciativ, které se věnují právě tématům potravinových řetězců, životního prostředí, regenerativního a ekologického zemědělství. Vybudoval jsem svou vlastní neziskovou organizaci a poskytuji v těchto oborech konzultační služby různým projektům a firmám.

Lidovky.cz: Mohl byste tedy poradit, jak udělat aspoň malý krok k zodpovědnějšímu chování na planetě?

Problém je, že už nemáme čas dělat malé kroky. Václav Havel na jedné konferenci v Kongresu USA řekl: „Bez globální revoluce v oblasti lidského vědomí bude katastrofa, ke které svět směřuje, nevyhnutelná.“ Tento výrok je stále platný. Musíme teď během několika let využít všeho, co máme, a rychle věci měnit. Dobrá zpráva je, že víme, kudy se ubírat. Máme čím dál tím lepší technologie obnovitelných zdrojů energie. Známe důležitost podpory lokální produkce a spotřeby namísto té globální. Máme nástroje k podpoře udržitelné výroby, zemědělství, k nastartování komunitní energetiky…

Lidovky.cz: To zní jako dobré zprávy, ale k těm se většinou pojí i ty horší.

Ne horší, ale složitější. Na to, abychom reálné změny nastartovali, potřebujeme radikální decentralizaci a přenesení rozhodovacích pravomocí na nižší lokální úrovně. Víte, klimatická změna je dnes často vnímána jako nějaký obrovský globální problém, který mohou vyřešit jen velké globální instituce. Taková představa běžného člověka paralyzuje a nutí si ho myslet, že nemá jak by k tomu mohl přispět on sám. Opak je ale pravdou. Jen na TEDxNárodní vystoupí tři desítky lidí s nápady a iniciativami, kterých může využít doslova každý.

Když se začnete jen trochu zajímat, zjistíte, že je jich u nás daleko víc. Jedna věc je ale ohromně důležitá. Musíme přenastavit naše vztahy směrem ke vzájemné důvěře. Přestat hledat maličkosti, které nás rozdělují a propojit se za společným cílem. Jakkoliv je pandemie covidu tragédií, tak je také skvělou ukázkou toho, že lidé jsou stále schopni spolupracovat a překonávat překážky, ať už jsou jakkoliv velké a obtížné. Věřím, že klimatická změna bude další z nich.