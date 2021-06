Nositel Medaile svobody. Jan Procházka byl jedním z aktérů spolupráce českých politických vězňů s americkou armádou

V roce 1946 americká vláda udělila některým českým odbojářům vyznamenání Medal of Freedom (Medaile svobody), jež je určené „pro cizince a příslušníky ozbrojených sil cizích států, kteří od 7. prosince 1941 do 7. května 1945 významným způsobem pomohli Spojeným státům americkým v boji s nepřítelem.“

Většinou šlo o osvobozené politické vězně, kteří v dubnu 1945 v Bavorsku bojovali v obklíčeném Creussenu po boku amerických jednotek, nebo s nimi na různých místech spolupracovali zpravodajsky.



Nejvyšší stupeň tohoto ocenění – medaili se stříbrnou palmou – obdržel i tehdejší brigádní generál Jan Procházka. Ten se narodil 21. června 1893 ve Vizovicích a po maturitě na prostějovském gymnáziu začal studovat Filozofickou fakultu v Praze, ale již po čtyřech semestrech vypukla světová válka a on musel na ruskou frontu, kde byl v dubnu 1915 v hodnosti kadeta zajat. V září 1916 se přihlásil do čs. legií. V bojích s bolševiky na Volze byl 20. srpna 1918 u Nikolajevska vážně zraněn, ale po uzdravení se opět přidal k jednotce. Do vlasti se vrátil jako kapitán až s 29. lodním transportem z Vladivostoku do Vancouveru a potom přes Kanadu vlakem do Halifaxu a posléze lodí do Hamburku v listopadu 1920.



Jan Procházka

V armádě již zůstal a nacistická okupace českých zemí v březnu jej zastihla v hodnosti plukovníka. Zapojil se okamžitě do domácího odboje, ale 18. listopadu 1940 jej gestapo zatklo za činnost v celostátní vojenské organizaci Obrana národa. Německý soud jej odsoudil k deseti letům těžkého žaláře. Poté prošel řadou nacistických káznic, až se mu 12. dubna 1945 podařilo uprchnout s několika vězni z bavorského Bayreuthu do Kulmbachu, kde se dal k dispozici americkým zpravodajcům. Spolu s mjr. gšt. Rudolfem Vašíčkem začali úspěšně organizovat zpravodajské mise dobrovolníků z řad osvobozených českých vězňů do německého týlu, za což byli oba vyznamenáni již citovanou americkou Medal of Freedom.



Do vlasti se však vrátil s podlomeným zdravím, ale přesto okamžitě nastoupil službu. Byl povýšen na brigádního generála, velel divizi, stal se podnáčelníkem hlavního štábu i velitelem pěchoty. Jeho kariéra však skončila velice zvláště. Čistky v únoru 1948 jej sice minuly, ale ozvalo se zdraví, které ho vyřadilo ze služby. Generál zemřel 18. prosince 1948 v pražské vojenské nemocnici. Jeho rodina tvrdí, že však byl zatčen již předtím a umírající střežen na lůžku až do svého skonu…