Meghan velmi otevřeně mluvila o právech žen na potrat a nedávném zrušení rozsudku Roe vs. Wade americkým Nejvyšším soudem. Na otázku, co by v této situaci vzkázala mužům, odpověděla: „Muži musí být v této chvíli i mimo ni hlasití, protože jde o rozhodnutí, která ovlivňují vztahy, rodiny a celé komunity.“

Do diskuze se podle ní aktivně zapojuje i její manžel, princ Harry. „Možná se zaměřují na ženy, ale důsledky mají dopad na nás všechny. V posledních dnech jsme o tom s manželem hodně mluvili. On je také feminista,“ řekla Meghan magazínu Vogue. „Jeho reakce minulý týden byla velmi niterná, stejně jako moje. Vím, že tolik žen teď pociťuje zoufalství. Ale zase se musíme spojit a ne se v tom utápět. Musíme se pustit do práce.“

Vévodkyně Meghan, která má s Harrym tříletého syna Archieho a roční dceru Lilibet, také hovořila o důležitosti normalizace rozhovorů o potratech a zdraví žen. „Přemýšlím o tom, jaké jsem měla štěstí, že jsem mohla přivést na svět obě své děti. Vím, jaké to je, mít vztah k tomu, co roste ve vašem těle,“ prohlásila.

Vévodkyně Meghan a princ Harry v sídle OSN (New York, 18. července 2022)

„To, co se děje s naším tělem, je tak hluboce osobní, že to může vést k mlčení a stigmatizaci, přestože tolik z nás řeší osobní zdravotní krize. Vím, jaké to je potratit, o čemž jsem veřejně mluvila,“ řekla . „Čím více budeme normalizovat konverzaci o věcech, které ovlivňují naše životy a těla, tím více lidí bude chápat, jak nutné je je chránit.“

Meghan a Harry v OSN

Princ Harry s manželkou Meghan před pár dny zavítali do newyorského sídla OSN. Vévoda ze Sussexu promluvil při zasedání věnovaném Mezinárodnímu dni Nelsona Mandely, který je připomínkou narozenin jihoafrického bojovníka proti apartheidu a prvního černošského prezidenta Jihoafrické republiky.

Harry hovořil rovněž o globálním oteplování a varoval před dopadem klimatických změn na Afriku i na celý svět. „Tato krize se bude zhoršovat. Pokud země zastoupené v tomto posvátném sále nepřijmou rozhodnutí, odvážná a transformační rozhodnutí, která náš svět potřebuje k záchraně lidstva“, prohlásil.

Princ Harry v sídle OSN během oslav Mezinárodního dne Nelsona Mandely (New York, 18. července 2022)

Vnuk královny Alžběty II. hovořil také o tom, jak jeho život ovlivnila fotografie bývalého jihoafrického vůdce s jeho matkou Dianou z roku 1997. „Když jsem se na tu fotku podíval poprvé, okamžitě mě zaujala radost ve tváři mé matky,“ řekl a dodal: „Od strašlivé války na Ukrajině až po omezování ústavních práv ve Spojených státech jsme svědky globálního útoku na demokracii a svobodu, což byly věci, za které Mandela během svého života bojoval.“

Princ v sídle Organizace spojených národů mluvil i o válce rozpoutané Ruskem na Ukrajině či o pandemii covidu-19.