S Bobem Dylanem nás spojuje nekázeň a sklon k improvizaci, říká písničkář Vladimír Merta

„Kdyby mě někdo náhodou chtěl chválit, měl by vědět, že polovinu toho mám od Boba Dylana,“ říká s nadsázkou česká písničkářská legenda Vladimír Merta. Je ale pravda, že ke svému americkému kolegovi, který v pondělí 24. května oslavil osmdesátiny, se otevřeně hlásí celý život. Mají toho společného dost, jakkoli je každý z nich v první řadě velký originál.

Lidovky.cz: Vzpomenete si, kdy jste existenci Boba Dylana zaznamenal poprvé?

V první polovině 60. let byla fotografie kluka, jak jde v objetí s holkou New Yorkem a očividně je jim oběma zima. U toho byla krátká poznámka, že se v Americe objevil nový folkař Bob Dylan. Jméno znělo jako zvon! Já si říkal, že bych takhle chtěl jednou vypadat a chodit New Yorkem, byl bych tak rád, kdyby mi taky byla taková zima... Je zajímavé, že o té zimě Dylan hodně píše i ve svých memoárech Kroniky. A tahle fotografie, jež pochází z obalu alba The Freewheelin‘ Bob Dylan, vlastně ilustruje základní motiv jeho tvorby. Opuštěnost kluka, který přijel z úplného venkova do velkoměsta, a přitom z něj sálá vnitřní přesvědčení, že musí dělat svou věc, kterou za něj nikdo jiný neudělá.