Smrt pařížského Sokola. Josef Pultr narukoval podvodem, zemřel při útoku v čele své roty

V minulém týdnu jsme si kromě významných vojenských výročí mohli připomenout také 106 let bitvy u Artois, během níž byla nedaleko Arrasu do útoku na čele svého pluku nasazena Rota Nazdar. Útok, jenž se zapsal do dějin našeho odboje, však zároveň znamenal i zánik roty, neboť ta v boji utrpěla velké ztráty a fakticky přestala existovat. Jedním z jejích padlých byl i Josef Pultr, náčelník pařížského Sokola.

Josef Pultr se narodil 16. listopadu 1886 v Černožicích na Královéhradecku. Po ukončení školy se rozhodl pro kariéru účetního a v touze najít lukrativní uplatnění brzy odešel do Francie, kde se po zdokonalení ve francouzštině brzy etabloval v Paříži. Záhy vstoupil do tamějšího Sokola, jenž byl spolu se socialistickým spolkem Rovnost největším hybatelem českého spolkového života v Paříži.



Během vypuknutí první světové války se většina krajanů přidala na stranu Francie. Záhy začali organizovat protirakouské demonstrace a dobrovolně se hlásit do francouzské armády. Když jim bylo dovoleno vstoupit do francouzské cizinecké legie, byly to právě oba české spolky Sokol a Rovnost, které daly dohromady 300 dobrovolníků, již 22. srpna 1914 se dostavili k odvodu. S nimi se přihlásil i Josef Pultr, jenž se jako náčelník Sokola rozhodl jít příkladem.

Protože však nesplnil váhový limit nutný pro vstup do vojska, původně odveden být neměl. S tímto verdiktem se však nesmířil a nastrčil své papíry statnějšímu z již odvedených sokolů, aby se dostavil k odvodní komisi podruhé za něj. Odvodová komise si ničeho nevšimla a on tak mohl narukovat s ostatními a odjet do výcvikového tábora francouzské cizinecké legie v Bayonne. Podobným způsobem se do francouzské armády dostalo mnoho členů české kolonie.



Nástup na frontu. Skupina českých dobrovolníků před odjezdem z Paříže do Bayonne 23. srpna 1914. Josef Pultr je ve výřezu vpravo nahoře.

V nově utvořené Rotě Nazdar byl díky své znalosti francouzštiny slovem i písmem přidělen ke štábu roty, kde prováděl kancelářské práce. Přesto se často zapojoval do volnočasových aktivit českých dobrovolců, stále například vedl sokolská cvičení a po příchodu roty do zákopů dále zajišťoval pro ostatní poštovní spojení se zbytkem české kolonie v Paříži.

Rozhodující okamžik pro rotu i Pultra přišel 9. května 1915, když kolem desáté hodiny ranní dobrovolníci z Roty Nazdar vyběhli ze zákopů a zahájili útok na pozice nepřítele. Přestože se jí podařilo prolomit linie a splnit daný úkol, celá ofenziva kýžený průlom fronty nepřinesla a byla utopena v krvi. I ztráty Roty Nazdar byly hrozivé. Z původních 250 zbylo bojeschopných jen necelých 100 mužů, kolem sta jich bylo vážně zraněno a 42 jich padlo. Mezi nimi byl i Pultr, muž, jenž se sám velmi zasloužil o její vznik.