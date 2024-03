Vyrůstala jsem jako Eskymák na sněhu a ledu. Díky tomu jsem dnes tak odolná, říká Anna K.

„Já poměrně dost zapomínám,“ směje se zpěvačka Anna K., když se ohlíží za svým vstupem na pole české pop-music. Tehdy, v ’93. roce, si paradoxně získala popularitu deskou s hitem Já nezapomínám.

Po řadě dalších alb a úspěšném boji s rakovinou vydává nové album, které jí vyneslo nominaci na ceny Anděl v kategoriích skladba a sólová interpretka roku. Údolí včel prý vzešlo z láskyplného, sluncem zalitého období, kterému předcházely temné a moc těžké časy. Přesto na desce zpívá víc než nadějeplné texty.

Jinak by to v případě Anny K. snad ani nešlo. V kavárně sedí nad kávou a na sobě má svou minimalistickou rockerskou uniformu – obličej jí rámují dlouhé lokny černých vlasů, k bílé košili ladí kožené boty s masivní platformou.

A v každé položené otázce jako by hledala jen to dobré. Ať už s dojetím vzpomíná na stále stejný výhled z okna rodného bytu, či životní zkoušky svého partnerského vztahu, nikdy nezapomene přidat úsměv.

Lidovky.cz: Nedávno jste byla na koncertě podpořit své kolegy, skupinu Wanastowi Vjecy. Jak se stalo, že jste jim v roce 1993 zpívala vokály na desce Lži, sex a prachy?

Wanastowky jsou moje srdcovka! Tehdy jsme byli ve stejném vydavatelství a s klukama jsem kamarádila. Jejich desku jsme točili v Ostravě a bylo to pro mě nesmírně inspirující období. Dokonce mě s mou první kapelou vzali na turné jako předkapelu.

Pro mě bylo naše přátelství opravdu zásadní. Tehdy jsem se totiž ve světě pop-music moc neorientovala. Než jsem natočila první desku, byla jsem v divadle Semafor, vyrůstala jsem vedle Jiřího Suchého, vedle herců. K hudbě jsem sice měla blízko, ale když jsem dostala nabídku natočit album, vůbec jsem nevěděla, jaké by mělo být.

Poslouchala jsem tehdy rockovější hudbu a říkala si, že budu jako Alannah Myles, zpěvačka hitu Black Velvet. Takhle nějak jsem to chtěla dělat, ale vůbec jsem na to neměla.

Lidovky.cz: Kdo tedy nakonec dal vaši první desku Já nezapomínám dohromady?

Vydavatelství tehdy zastupovalo hodně slavných muzikantů včetně Ládi Křížka ze skupiny Kreyson. To byl jejich kůň, stejně jako Janek Ledecký, Pavol Habera, Wanastowky, Lucie nebo Richard Müller. A vydavatelství je oslovilo, aby mi napsali písně.

Jenomže jsem v té době nebyla úplně spokojená s vývojem, kterým se to ubíralo. Říkala jsem si: Budu k tomu pokorná. Chceš být v pop-music, tak poslouchej zkušenější. Takhle to asi stačí, třeba co se textů týče...

Lidovky.cz: Co bylo na textech špatného?