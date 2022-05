Nejlepší kuchařka Ukrajiny vaří na Náplavce nejen boršč. Peníze posílá dětské nemocnici v Kyjevě

Ukrajinci jsou bojovníci. To je věta, kterou v posledních dvou měsících nešlo přeslechnout. Bojovnicí, a to velmi úspěšnou, je i Olga Martynovská, vítězka ukrajinské verze MasterChefa, kuchařka s diplomem z nejprestižnější školy vaření ve Francii, maminka šestileté dcery a žena, která se nikdy nevzdává. K rozhovoru jsme se sešly v malé kavárně na Rašínově nábřeží. Kousek odtud totiž každou sobotu kuchařka pořádá charitativní prodej ukrajinských specialit.

Češi tak díky ní mohou ochutnat ukrajinský boršč, bliny nebo pirohy se zelím. Výtěžek z akce Nejsi sám (You Are Not Alone) pomáhá největší dětské nemocnici na Ukrajině, kyjevské Okhmatdyt, která nyní zachraňuje životy stovkám zraněných a nemocných dětí.

Na Náplavce se kuchařce a ukrajinské celebritě podařilo vybrat přes 400 tisíc korun, sbírka pod její záštitou stále pokračuje. Společně s kolegou z kuchařské soutěže, kde se Olga Martynovská stala před dvěma roky i porotkyní, prodávají také kuchařky Everyday Recipes. Už společně vybrali milion ukrajinských hřiven a pokračují dál.