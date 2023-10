Jak na bolavá kolena? Primář ortopedie Sinkule radí, na co si dát pozor, jak regenerovat a kdy se vyhnout skalpelu

Do hlavy mu ale spolupráce se slavnými borci nestoupla. Se stejným zápalem vysvětluje, jak vypadají chrupavky prvoligových fotbalistů i jakým způsobem by se měl stát starat o seniory. Dostupnost kvalitních lékařských, ale ještě spíše rehabilitačních zařízení je podle něj čím dál větší problém. Přesto Sinkule trvá na tom, že je česká medicína na světové úrovni – a má pro to zajímavé vysvětlení.

Když člověk vkročí na libovolné sportoviště, ortéza na koleni je jedním z nejčastějších doplňků. Proč jsou kolena tak náchylná k poranění?

Je to určitě rozvojem sportovních aktivit. Možnosti sportovat jsou dnes daleko větší – a s tím samozřejmě souvisí i častější zranění při sportu. Je to také otázka trénovanosti, přetížení, protože člověk bez adekvátní svalové výbavy je ke zranění samozřejmě náchylnější. Nezapomínejme také, že někdy si lidé berou ortézu nebo bandáž tak trochu jako prevenci.

Je pravda, že nejhorší na kolena jsou fotbal a lyžování?

Všechny sporty jsou dnes rychlejší, agresivnější. S těžkými poraněními kolen se setkáváme i u florbalistů nebo basketbalistů. Fotbal je ale asi nejčastější zdroj poranění kvůli velké hráčské základně. Lyže jsou zase rizikové v tom, že je to adrenalinový sport provozovaný ve velkých rychlostech. Když už k poranění dojde, zpravidla jsou těžká.

Váš typický pacient je lyžař? Fotbalista? Nebo někdo úplně jiný?

U nás v nemocnici to máme nakombinované, poněvadž tu máme ortopedii i traumatologii. Jsou tady pacienti, kteří přicházejí s degenerativním postižením kloubu, to znamená, že tu provádíme výměny kloubů, endoprotézy. Týká se to většinou starších pacientů. A pak jsou tu pacienti, kteří si způsobí úraz při provozování nějakých sportovních aktivit, což jsou většinou mladší lidé. U těch se často řeší poškození menisku, kolenního kloubu, ramene, stabilizace a podobně. Naše oddělení je tak vyvážené tím, že poskytujeme plné portfolium jak pro pacienty s degenerativním postižením, tak pro ty s úrazem.

Co je těžší operovat? Staršího člověka, kterému kolena přestala sloužit, nebo mladého sportovce, který si je poranil při fotbale?

U každé operace vás něco překvapí. Když si člověk myslí, že je nějaký výkon procházka růžovým sadem, vždycky se něco objeví. V tomhle je medicína zrádná. Jistě, jsou některé těžší výkony, hlavně revizní operace, kdy už má někdo koleno operované čtyřikrát pětkrát. To si zpravidla říkám, proč jsem se do toho nechal uvrtat... Musíte mít v hlavě přesný plán, kdy a co budete implantovat. Jedná se o dlouhé operace, je nutné pracovat přesně, minimalizovat chyby. Ale jak říkám, překvapit vás může cokoli. Není malých operací.