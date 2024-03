Vdova nebude sedět v koutě. Julija Navalná drží smutek, její šaty ale vyzařují sílu a odhodlání

Módní podobu vdovství, skromnou, ale i opulentní, zobrazila na přelomu let 2014 a 2015 úspěšná výstava Death Becomes Her: A Century of Mourning Attire, kterou uspořádalo newyorské Metropolitní muzeum. V 19. století se totiž vdovy odívaly do černé až na dva roky.

Zatímco chudé ženy si své staré oblečení jen obarvily, ty majetnější si mohly pořídit vdovský oděv dle posledních trendů – s bohatým vyšíváním, zdobený krajkou, posetý knoflíčky, doplněný o klobouky, závoje i černá paraplata. Smutečním rouchem dávala vdova najevo nejen svůj žal, ale i nové postavení ženy se zkušenostmi, určitým majetkem a otevřenou budoucností.

Jacqueline Kennedyová se svými dětmi na pohřbu JFK

Jeden z nejemotivnějších portrétů vdovy moderní historie pochází z roku 1963 a postarala se o něj první dáma USA Jacqueline Kennedyová. Na pohřbu zastřeleného manžela J. F. Kennedyho vede za ruku své dvě malé děti v bledě modrých kabátcích a kolem obličeje se jí dramaticky vlní hustý černý závoj. Vdova mlčí, vystupuje pokojně, ale látka závoje řekla tehdy všechno.

Podobně přistoupila k vdovskému oděvu i Julija Navalná, kterou ovšem okolnosti nutí k činům.