Zpocený a nesmrtelný. Elvise Presleyho na hudebním i módním vrcholu vzkřísil nový životopisný film

Narvaný v těsné kombinéze a zahalen do vlajícího pláště působí jako superhrdina. A ačkoli z něj pod rozpálenými světly doslova leje, není jiné hvězdy, které byste chtěli být více nablízku.

Elvise, jehož ztvárnění se v novém filmu zhostil herec Austin Butler, všichni znají jako hudební ikonu se sametovým hlasem. Elvis je popkulturní symbol. Hrál hudbu, kterou do té doby běloši nehráli, a tančil tak, jak dosud slušní lidé netančili. Elvis je ikona, po níž nezůstalo jen divoké Hound Dog či něžné Can’t Help Falling In Love, ale i móda, která rostla spolu s ním a přetrvala dodnes, ačkoli je Král již pětačtyřicet let po smrti.

Kromě kostýmní výtvarnice Catherine Martin se na novém filmu o Elvisovi podílela i návrhářka Miuccia Prada. Společně oblékly chlapce z chudých poměrů, který na začátku kariéry nosil poměrně konzervativní kalhoty a sako, ovšem o něco širšího střihu, než bylo na 50. léta obvyklé. Jak ale Presley rostl jako interpret, nabývala i jeho chuť být nepřehlédnutelný.

Legendární jsou jeho růžové obleky s růžovými ponožkami i růžovým páskem. Na přebal desky 50 000 000 Elvis Fans Can’t Be Wrong se v roce 1959 nechal zvěčnit ve zlatém obleku z lamé, který mu nechal ušít jeho manažer u krejčího specializujícího se na rodeo oblečení. Stejně uhrančivý je i Elvisův komplet z hovězí kůže, v němž v roce 1968 vystupoval v televizním speciálu. Dodnes je záhadou, jak mohl v takovém oděvu nejen existovat, ale i podat na kolena srážející výkon.

Elvis bořil stereotypy v hudbě i v módě. Vymykal se americké posedlosti denimem a džíny nenosil rád. Až příliš mu prý připomínaly jeho dělnický původ. Král rokenrolu miloval vše, co se třpytí. Jeho vrcholem i pádem ovšem byla éra výstředních overalů, v nichž se pro celý svět zakonzervoval navždy.

Když mu jeho dvorní kostýmní výtvarník Bill Belew ušil bílou kombinézu pošitou kameny do tvaru divokých ptáků či aztéckých symbolů, pasoval ho do role božstva. Střih kombinézy dokonale obtahoval Elvisovu figuru, dovoloval mu se volně pohybovat a vysoký límec sahající až k uším mu rámoval jeho výrazný obličej. Stačilo, aby si v takovém outfitu setřel z čela pot šátkem a jako by ani nevěděl, co způsobí, kus látky hodil do diváků. Delirium jeho fanynek bylo zaručeno.

Mohlo by se zdát, že se Elvis později stal tlustým opilým čtyřicátníkem, tak směšným ve své slavné kombinéze, která mu byla po letech drogového opojení příliš těsná. Elvis – král rokenrolu – ale žije dál. Svou estetikou a módním vkusem ovlivnil mnohé další – zpěváka Prince, Davida Bowieho, ale i tvorbu módních domů jako Gucci či Versace. A jak by asi bez něj vypadal šatník nyní populárního modemana, britského zpěváka Harryho Stylese, který šokuje svými blyštivými overaly? To Elvis byl první!