Mistr střídmosti a roláků. Isseye Miyakeho inspirovala křehkost a rafinovanost japonských origami

Tvůrce nejslavnějšího roláku na světě, oděvní designér Issey Miyake, se narodil roku 1938 v Hirošimě. Bylo mu sedm let, když na jeho rodné město shodily americké letouny atomovou bombu. Isseyho matka zemřela několik let poté na ozáření, on sám o tragickém zážitku příliš nemluvil. V Tokiu vystudoval grafický design, následně se odstěhoval do Paříže, kde se módnímu řemeslu učil i v ateliérech domu Givenchy. Na zkušenou vyrazil také do New Yorku, nakonec ale zakotvil v Tokiu, kde si založil vlastní značku.

Při navrhování oblečení se pevně držel svých kořenů a japonské módní tradice. Lpěl na jednoduchosti, zároveň byl futuristickým inovátorem. V době, kdy jiní tvořili oblečení proto, aby látka tělo tvarovala, Miyake propagoval volné a pohodlné oblečení. Bez zipů a složitých průramků připomínaly jeho šaty spíše dílo architekta nebo sochaře.

V roce 1974 se na týdnu módy v Paříži představil jako první zahraniční designér. Do deseti let od začátku svého podnikání se stal světově proslulým módním tvůrcem, synonymem módy z japonských ostrovů. Jeho zákazníci byli svému Isseyovi věrní a byli jím až kultovně posedlí. K jeho loajálním podporovatelům patřil například herec Robbie Williams stejně tak jako architektka Zaha Hadidová, v posledních letech jeho modely oblékala instagramová hvězda Kim Kardashianová.

Zásadním počinem byla pro Miyakeho zakázka pro firmu Sony. V roce 1981 vytvořil jednoduché uniformy pro zaměstnance této společnosti specializující se na výrobu elektroniky. Šlo o prostá béžová saka bez klop s odepínatelnými rukávy. Střídmý stejnokroj ale ohromil technologického inovátora Steva Jobse, který zatoužil po tom, aby podobné kabátky oblékli i zaměstnanci firmy Apple. Jeho nadšení však zbytek společnosti nesdílel.

Uniformy pro „nakouslé jablko“ nakonec nevznikly, Jobs a Miyake se ale stali přáteli. Tvůrce Macu se dokonce kvůli slavnému japonskému tvůrci rozhodl, že už se nechce každé ráno zabývat tím, co si má obléknout. Svou skříň proto vyplnil černými roláky z návrhářovy dílny a do konce života nenosil nic jiného. Miyake prý pro technologického mága ušil asi stovku těchto černých svršků. Z pohodlného roláku se později stala „uniforma“ pro úspěšné designéry, umělce, intelektuály i hipstery, japonský návrhář má ale na svém kontě podobných perel víc. K jeho nejslavnějším kolekcím patří Pleats Please z roku 1993, kdy Miyake experimentoval s technikou plisování. Díky ní vytvořil inovativní tvarování tkaniny, která si pomačkaný vzhled udržovala i po zmuchlání do kuličky nebo vyprání v pračce. Do svých typických skladů Miyake oblékal ženy i muže, vytvořil skládané šaty, kalhoty i kompletní pánské obleky. -

Módní dům Isseye Miyakeho oznámil smrt svého zakladatele minulý týden. Oděvní inovátor inspirovaný křehkostí a rafinovaností japonského origami podlehl ve věku 84 let rakovině jater.