Módní hvězda korunovace od toryů. Šik „válečnice“ zastínila krále i královnu

A tak bychom mohli probrat inkognito klobouk bývalé premiérky Theresy Mayové. Vděčným tématem by jistě byl půvab ukrajinské první dámy Oleny Zelenské či roztomilost královské drobotiny. Námětem pro škarohlídy by se mohla stát Jill Bidenová, které krejčí u Ralpha Laurena ušili nepadnoucí modrý kostým, a poznámka by mohla ulpět i na odpadlém princi Harrym, který svou módní volbou nepodpořil britského tvůrce, jak je v královské rodině zvykem, ale nechal si ušít frak u francouzského Diora.

Módní žně se ve westminsterském opatství předpokládaly, nikdo se ale nedomníval, že by se hlavní star objevila po boku krále – a to není řeč o choti Camille ani o princezně Catherine. Korunovační outfit, který se zapíše do dějin, si oblékla Penny Mordauntová, konzervativní poslankyně a žena v dechberoucích šatech statečně držící téměř čtyřkilový meč.

Pro korunovaci byla tato padesátiletá poslankyně obzvláště důležitá. Zastává totiž post vedoucí královské rady, tedy sboru poradců krále. Z této funkce jí přísluší nést během korunovace státní meč ze 17. století a držet jej po dobu obřadu – 51 minut. Mordauntová prý přípravu nepodcenila a na střežení 121 centimetrů dlouhého meče se poctivě připravovala cvičením kliků. Jako první žena v historii nakonec vystřídala meče tři – symbolizovaly královu autoritu, sílu nebo schopnost rozhodnout mezi dobrem a zlem.

Penny Mordauntová ve svém modrozeleném modelu s kapradinovou výšivkou zastínila módní volbou nového britského krále i královnu.

Ale zpět k outfitu. Modrozelená pouzdrová róba s rafinovanou pláštěnkou vznikla u britské značky Safiyaa a kápě byla pro úkol Mordauntové vskutku důvtipným prvkem, neb jí zakryla namáhané paže. Salon tvoří od roku 2011 demi-couture kolekce šatů moderního střihu s důrazem na poctivou krejčovinu. Model u této značky vyjde na 13 až 114 tisíc korun, šaty na zakázku ale budou jistě ještě dražší.

Poslankyně se prý toužila obléknout moderně, přesto s odkazem k minulosti, což se ateliéru Safiyaa podařilo dokonale. Ona zlatá kapradinová výšivka totiž připomíná uniformu královské rady. Ta je jinak černá, ale také bohatě vyšívaná zlatým kapradím. Samotný motiv na čelence i pláštěnce proto vytvořila tradiční firma Hand and Lock, která se výšivkou zabývá od roku 1767.

Penny Mordauntová

S ohledem na rychlý přesun i anglické klima zvolila Mordauntová náhradní obuv – černé balerínky s přezkami, které – byť jsou praktické – celý outfit shazovaly. První snímky se neobešly bez reptání, že ony baleríny vše pokazily. Kritikům už ale zřejmě uniklo, že na slavnostní akt si strážkyně meče obula adekvátní béžové lodičky. A tak v kulisách opatství plného historických rouch zazářila žena v moderně střiženém oděvu, hrdě držící těžký meč jako nezapomenutelné zjevení, ale i důkaz, že sílu módy se nevyplácí podceňovat.

Není proto divu, jak napsal deník The Telegraph, že korunovace udělala z Mordauntové „nejnebezpečnější rivalku“ britského premiéra Rishiho Sunaka.