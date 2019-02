Revoluce ve výstřihu. Push-up podprsenky míří na propadliště dějin, ženy volí pohodlí

Praha Před lety prý způsobovaly dopravní nehody, nyní push-up podprsenky míří do propadliště dějin. Ženy už nechtějí být jen sexuálním objektem pro muže a raději volí pohodlí. A pánové zas dávno prokoukli, že jsou (více či méně) opticky podváděni. V odděleních s dámským spodním prádlem se tak po čtvrt století odehrává další revoluce.

Letos je to přesně 25 let, co se objevila snad nejslavnější reklama v historii dámského prádla. Stála za ní společnost Wonderbra, která si nechala vytvořit černobílý snímek Evy Herzigové oděné jen v černém spodním prádle, s rozzářeným pohledem upřeným na dmoucí se hruď a výmluvným vzkazem „Hello boys“.

Topmodelka, kterou zachytila fotografka Ellen von Unwerthová, se na dlouhá léta stala symbolem přitažlivosti a snímek byl zvolen nejvlivnější reklamou 20. století ve veřejném hlasování britské organizace Outdoor Media Centre. Mnozí si pamatují na zprávy o nehodách, které způsobovali řidiči neschopní věnovat se při pohledu na billboard (tedy na poprsí) řízení.

Stejný model podprsenky pak tisíce žen kupovaly v naději, že i ony s její pomocí dosáhnou bujného poprsí. Společnost Wonderbra (a po ní i mnozí další výrobci) si mohla mnout ruce. Jen v roce 1994, kdy byla tato reklama představena, vzrostl podle údajů University of Michigan prodej push-up podprsenek v USA o 43 %. Prádlo slibující až zázračné zvýšení sebevědomí pomocí různě vyztužené konstrukce, ať už pomocí molitanu, vzduchových polštářů, či dokonce poměrně těžkých silikonových výplní (ano, připomínajících syrové kuřecí řízky), zásadně ovlivnilo to, jak ženy vnímají samy sebe i jak se oblékají.

Hlavně přirozeně

Dnes se ale zdá, že je vše jinak a že „zvedačky“ zřejmě mají svá nejlepší léta za sebou. Sice se ještě vyrábějí a nejspíš i vyrábět budou, protože některé ženy na ně stále nedají dopustit, neboť prý díky nim „konečně mají prsa“, ale už nejsou pomyslnou vlajkovou lodí ve flotile dámského spodního prádla. Britská společnost Etided, která sleduje vývoj v oděvním průmyslu, spočítala, že v roce 2017 spadl prodej tohoto typu podprsenek v USA a Británii o polovinu ve srovnání s předchozím rokem. Naopak o 120 % vzrostl prodej „bralette“, tedy nijak vyztuženého prádla připomínajícího lambády z 90. let, nebo trojúhelníčkových podprsenek, opět bez kostic a výztuží.

Změny na trhu analyzoval britský deník The Guardian, a jak uvádí, roli hraje více faktorů. Prvním je bezesporu to, že po letech, kdy se svět (rád) nechával klamat modelkami vylepšenými Photoshopem, dnes volá po přirozenějších, a tedy i rozmanitějších tvarech. Ženská prsa už nutně nemusí připomínat dva melouny před prasknutím, aby byla vnímána jako přitažlivá. „Definice toho, co je sexy, se změnila. Dnes je to určeno tím, jak se žena cítí, když něco nosí, ne tím, jak vypadá v archetypálním prádle vytvořeném s ohledem na muže,“ citoval deník Heather Gramstonovou, manažerku nákupu slavného londýnského obchodního domu Selfridge’s.

V praxi například narazila americká značka Victoria’s Secret. Ta je známá opulentními přehlídkami spodního prádla. Na mole je předvádějí „andílci“, jak se přezdívá modelkám, které splňují náročná a poněkud stereotypní kritéria tělesného vzhledu. Společnost se kvůli tomu stala terčem kritiky za to, že neukazuje prádlo pro různé křivky a vystačí si s“ideálními“ mírami 90-60-90.

I proto na loňském zářijovém fashion weeku v New Yorku vzbudila obrovskou pozornost přehlídka prádla Savage X Fenty, za nímž stojí americká zpěvačka barbadoského původu Rihanna. Na mole se objevily velmi drobné modelky s takřka chlapeckými hrudníky, ale také dvě těhotné s výrazně klenutým břichem a několik žen značně kyprých tvarů, včetně plus-size modelky Palomy Elsesserové smírami 107-100-111. Rihanna k představení kolekce uvedla, že chce ženám dodat „sebevědomí a sílu“.

Proměna ve světě podprsenek je patrná také v regálech obchodů. Zvedačky sice zcela nezmizely, ale nabídka různých tvarů a střihů se rozšiřuje a současně se objevují nové značky, které otevřeně hlásají, že jim jde hlavně o to, aby ženy byly spokojené samy se sebou. Britská značka Beija London dokonce tvrdí, že „rozhodně neprodává sex“, byť i ona nabízí krajkové a různé průsvitné modely. A kolekce Les Girls, Les Boys, za kterou stojí Serena Reesová, tedy žena původně spojená s velmi rajcovními kousky luxusní britské značky Agent Provocateur, je prodávána pod heslem „z ulice do postele“.

Tím je myšleno prádlo vhodné k nošení v soukromí i na veřejnosti a kampaň cílí na „genderově fluidní mileniály“. Na trhu je ale řada dalších menších značek, které spokojeně rostou právě díky hnutí „body positivity“ neboli pozitivnímu vnímání různých tělesných tvarů, které se šíří napříč sociálními sítěmi jako reakce na donedávna dominující uniformní „dokonalost“.

Nejen pro chlapecké tvary

Mimochodem, myšlenka pohodlného spodního prádla, které je ale zároveň krásné a svůdné, není nijak nová. Přišla s ní už před sedmdesáti lety madame Simone, jež založila stejnojmennou společnost, z níž se postupem času stala jedna z nejvýraznějších francouzských značek spodního prádla.

„Sebevědomí je krása, která nikdy nevyjde z módy,“ prohlásila madame s tím, že si žena nemá vybírat mezi komfortem a rafinovaností, když může mít oboje. Nyní společnost vyrábí celou řadu střihů podprsenek o velikosti košíčků od A po H. Podle umělecké ředitelky Katie Charleové, je patrný odklon žen od „double big push-up“, tedy podprsenek slibujících až dvojnásobné zvětšení objemu poprsí.