Nemyslím si, že by měla být XXL podprsenka dražší než ta ve velikosti S, říká designérka

Elena Kožuszniková

Lidovky.cz: Vystudovala jste oděvní školu, střední i vyšší, věnovala jste se spodnímu prádlu už během studia?

Spodnímu prádlu jsem se začala věnovat v posledním ročníku vyšší školy, kterou jsem studovala v Brně. První podprsenku, kterou jsem navrhla, jsem samozřejmě navrhla pro sebe, protože jsem cítila jakýsi nedostatek na českém trhu, měla jsem pocit, že narážím jen na podprsenky s kosticemi, což mi nevyhovovalo. Přijde mi to nepohodlné. Tak vznikl nápad věnovat se pouze spodnímu prádlu. Mými prvními zákaznicemi se staly moje kamarádky, potom to byly kamarádky kamarádek a najednou se mi zdálo, že by to šlo. Takže naplno se své vlastní značce věnuji tak dva roky.

Lidovky.cz: Kostice vám nevyhovují?

Myslím, že jsou obecně nepohodlně. Samozřejmě ale záleží na každé ženě. Některé jsou zvyklé na kostice celoživotně. Myslím ale, že i podprsenku bez kostic mohou mít ženy, které mají větší poprsí. Ale je to intimní záležitost každé ženy, co jí vyhovuje a co ne. Některé mé podprsenky jsou spíše ozdoby. Když vyrobím čistě krajkovou podprsenku, tak jí vyrábím pouze ve velikostech S a M. Pro větší prsa by se nehodila.

Lidovky.cz: Vyrábíte také prádlo na míru?

Vyrábím a upravuji. Se zákaznicemi často řeším obvod hrudníku a šiju ho na míru, aby podprsenka seděla perfektně, Ta možnost tady je a myslím, že ji v podstatě využívá 90 procent mých zákaznic. A je to dobře, protože každá žena je jiná. Nedají se zaškatulkovat do uniformních velikostí. Pak se nestává, že třeba leze prádlo nahoru, nebo je příliš volné.

Lidovky.cz: Mezitím jste odjela ale na stáž do Milána. Co jste tam dělala?

V Miláně jsem pracovala pro jednu tamní oděvní značku jako oděvní designérka, zkoušely jsme střihy než šly do výroby a navrhovaly je.

Lidovky.cz: Dnes už vás živí pouze vaše značka?

V podstatě ano. K tomu ale navrhuji ještě pro jednu značku se streetovou módou. Ale nejvíce se zabývám vlastní práci a návrhům a šití.

Lidovky.cz: Co znamená Lnkrules?

Je to jednoduché. Ln se vyslovuje jako Elen, tak se jmenuji, K je počáteční písmeno mého příjmení a rules jsou v angličtině pravidla. Jsou mé návrhy, tudíž má pravidla, jak šít spodní prádlo.

Lidovky.cz: Mohou si zákaznice vaše prádlo někde vyzkoušet?

Ty z Prahy ano, po domluvě je vezmu do ateliéru a tam si mohou vyzkoušet všechny typy a vybrat si, který by jim vyhovoval nejvíce. Ty mimopražské to mají trochu složitější, ale samozřejmě to funguje tak, že když si prádlo objednají přes internet, mohou si ho vyzkoušet a pokud jim nesedí, zase poslat zpět a vyměnit. To není vůbec problém.

Lidovky.cz: Na vašich produktech je sympatické i to, že jsou cenově přijatelné na to, že se nejedná o velkovýrobu…

Nechtěla bych ani do budoucna ceny zvyšovat. Když používám dražší materiál, tak se to ale na ceně projeví, to je jasné. Nechci ani znevýhodňovat slečny s větším poprsím, takže neznamená, že když si koupíte velikost XL, budete platit více, i když na prádlo „padne“ více látky. Hodně se mě na to lidé ptají, je to logické, ale i tak chci mít ceny stejné pro všechny velikosti u stejného modelu. Snažím se cenu ani zbytečně navyšovat, přece jen je to ruční výroba. I tak bych ale chtěla, aby byly moje výrobky dostupné.

Lidovky.cz: Jaké používáte materiály?

Nejčastěji používám pružný tyl a krajku. Materiály vozím z Itálie, i když bych chtěla používat ty z Česka, není tu tak velká nabídka.