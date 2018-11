Motýlci, kapesníčky i manžetové knoflíčky. ‚Doplňky k obleku nemusí být nudné’

Motýlci, manžetové knoflíčky, ale i kapesníčky. České doplňky pro pány z bavlny vznikly především proto, že Petru Hranošovi nevyhovovala nabídka tuzemských obchodů. „Rád se hezky oblékám, kombinuji a nabídka v Česku mi prostě nedostačovala a tak jsme si řekli, že do toho prostě jdeme, založíme si značku a zkusíme ty trendy přinášet a utvářet,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jak vznikl nápad založit si vlastní značku zrovna na výrobu motýlků a doplňků pro gentlemany?

S tímto nápadem jsme koketovali už dlouho. Řekli bychom už od té doby, co jsem pracoval v Anglii. Lidi se tam nebojí barev a určité extravagance a to i v obleku! Rád se hezky oblékám, kombinuji a nabídka v Česku mi prostě nedostačovala a tak jsme si řekli, že do toho prostě jdeme, založíme si značku a zkusíme ty trendy přinášet a utvářet.

Lidovky.cz: Jak spolupráce s manželkou probíhá? Hádáte se či vymýšlíte nové designy doma večer u televize?

Celý projekt bereme opravdu vážně a odhodlaně. A jelikož někdy máme odlišnou představu o realizaci jednotlivých kroků, dochází samozřejmě k více či méně vášnivým diskusím. Ale společná touha něco vybudovat a posouvat se dál nakonec převládne. Najdeme vhodné řešení, rozdělíme si úkoly, motivujeme se a těšíme se z výsledku.

Lidovky.cz: Jak vznikl název značky?

Otakar Kilián byl můj pradědeček, kreslíř květin a pravý gentleman. Svým vytříbeným citem pro detail, elegantním a vždy upraveným vzhledem inspiroval nejen své současníky, ale i několik dalších generací. Jeho odkaz teď s radostí předáváme dál i my.

Otto Kilian Barbora a Petr Hranošovi spolu tvoří sehrané duo. Mají rádi anglické gentlemany, nové trendy a originální styl. V Anglii také žili a tak se zrodil nápad navrhovat v limitovaných edicích kravaty, motýlky, manžetové knoflíčky a kapesníčky do saka. A proč se značka jmenuje Otto Kilian? Otakar Kilián byl Petrův pradědeček, kreslíř květin a pravý gentleman. Svým vytříbeným citem pro detail, elegantní a vždy upravený vzhled inspiroval nejen své současníky, ale i několik dalších generací.

Lidovky.cz: Soustředíte se pouze na český trh, nebo i na zahraniční?

Zatím se soustředíme na české a slovenské zákazníky. Rádi bychom právě tady viděli více odvážnějších zákazníků, kteří nebudou brát oblek jako nutnost, ale budou se těšit z doplňků, které jim budou dělat radost, budou se v nich cítit sebevědomě a výjimečně. Není vyloučeno, že s postupným rozvojem značky se začneme orientovat i na zákazníky v dalších zemích.

Lidovky.cz: Není vaši ženě líto, že vyrábíte doplňky pouze pro pány?

Ano, je. Právě proto a taky na základě podnětů z našeho okolí jsme se rozhodli vyrobit druhou kolekci (hlavně motýlky) takovou, ze které si budou moct vybrat jak muži tak ženy. Na designu a střihu kravat pro ženy musíme ještě zapracovat. V hlavě už ale máme několik nápadů, a to nejen na dámské kravaty, ale i na jiné doplňky, ze kterých se již brzy budou moct těšit i ženy.

Lidovky.cz: Jaké používáte látky a kde se motýlci šijí?

Látky osobně pečlivě vybíráme a dovážíme z Anglie. Jedná se o nejjemnější 100% bavlnu prvotřídní kvality, ze které byly překvapeny i některé švadlenky. Nejdřív nás od bavlny odrazovaly a říkaly, že bavlna pro náš sortiment nebude vhodná, ale když látky dostaly do rukou, nechtěly věřit, že se jedná o bavlnu.

Všechny doplňky jsou dělané ručně v Česku. Chceme alespoň v rámci možností podpořit lokální řemeslnou výrobu.

Lidovky.cz: Pociťujete konkurenci, přece jen, motýlky už vyrábí více českých designérů…

Konkurence určitě je a to je dobře. Naším cílem ale není dělat jen motýlky. Chceme postupně vybudovat modní značku, která bude kvalitní, bude stát na pevných základech, bude utvářet trendy a bude jiná. A to bude chvíli trvat.

Lidovky.cz: Kdo má hlavní slovo? Vy, nebo manželka?

Oba jsme dost cílevědomí a tvrdohlaví, takže když řeknu že já, manželka by řekla, že ona.

Lidovky.cz: Máte nějak rozdělené role?

Já starám o provozní a finanční věci jako web, plánování a zajištění výroby a materiálů, kalkulace apod. Manželka zastřešuje marketing, sociální sítě, zákaznický servis, zajištění fotografa, atd. Zároveň jsme moc rádi, že jsme potkali dobré a talentované lidi, kteří nám pomáhají. Například texty nám píše Ingrid Dach, která nás sama kontaktovala s tím, že se jí náš projekt líbí a chtěla by se na něm podílet. V grafickém vyjádření se zase realizuje Veronika Čížková a Klára Váňová (Barberette Gender neutral barbershop) nám poskytla prostor, kde si mohou naše produkty budoucí zákazníci prohlédnout a osahat.

Lidovky.cz: Jako jediní ale děláte sety, kapesníčky do saka a manžetové knoflíčky ve stejných barvách jako jsou kravaty či motýlci. To napadlo koho z vás?

Kdo konkrétně s nápadem přišel si nepamatuji, protože jsme s manželkou o všem hodně a dlouze diskutovali. Bylo to ale už součástí prvotního plánu, kdy jsme přemýšleli, jak se odlišit od konkurence. A protože chceme některé věci změnit, což nejde, když budou všichni dělat pořád to samé, rozhodli jsme se jít trochu proti etiketě a vyrábět doplňky ve sladěných setech. Od každé látky je zároveň vyrobeno jen omezené množství kusů, takže pravděpodobnost, že potkáte někoho se stejným setem doplňků je relativně malá.