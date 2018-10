Materiál si musím osahat, nejraději mám ale stříbro, říká designérka

Ačkoli se původně bránila tomu vydat se stejnou cestou jako její rodiče, nakonec to tak skončilo a designérka se z ní stala. Nyní připravuje ve spolupráci se svými kolegyněmi Klárou Šípkovou Evou Růžičkovou novou kolekci, kterou představí nejdříve na Designbloku a poté v New Yorku.

Lidovky.cz: Jak byste několika slovy popsala své šperky?

Jednoduché, ale se skrytým nábojem a někdy i vtipem, nebo jiným přesahem.

Lidovky.cz Nosíte sama ty, které vyrobíte?

Nosím, protože je tím i testuji. Pozoruji reakci lidí na ně a utvářím si tak představu o jejich potřebách. A taky proto, že jsou mou součástí.

Lidovky.cz Jistě se také stane, že se nějaký kousek nepovede podle vašich představ. Co s takovými šperky děláte?

To se nestává! Ne, když něco úplně nevyjde, schovám to a dělám, že nic. A snažím se samozřejmě, aby se to už nestalo, pokud je to něco, co dělám víckrát.

Lidovky.cz Pracujete s různými materiály, které mají odlišné vlastnosti. Se kterým se vám pracuje nejlépe?

Dost jsem si oblíbila stříbro. Je to pro mě materiál zároveň modelový - je poměrně dobře opracovatelný, měkký a hned se blíží tomu, čeho chci docílit. Nejraději si materiál osahám vlastníma rukama. Návrhy vznikají v 3D programu, nebo s tužkou a papírem.

Lidovky.cz Právě připravujete novou kolekci, kterou představíte na Designbloku a poté na výstavě v New Yorku. U je hotová?

Skoro ano. Vycházím z toho co už hotové mám a připravuji další kousky, které budou s celou kolekcí komunikovat, navazovat. Každý kus by se měl posouvat tím předchozím.

Lidovky.cz Jste nervózní jestli se povedla?

Budu mít radost, když se bude líbit lidem, zaujme je, zastaví se u ní a nad ní, potěší je. Vzhledem k tomu, že vychází ze mě samé, tak jsem vcelku klidná, protože jsem to já a i ty šperky jsou odrazem mé samé. Někdy se něco povede lépe, někdy méně. Ale mám dobrý pocit z toho, že v tom nikdy není kalkul a naopak si jdu svojí cestou, svobodně, bez jakýkoliv záměrů. Vzhledem k tomu, že jde o kolekci autorskou, je to trochu jiné a více na hraně experimentu. Nikdy jsem nic obdobného nedělala. Nechte se překvapit!

Lidovky.cz Komu jako prvnímu ukazujete nové kolekce a s kým o nich nejčastěji mluvíte?

V ateliéru, kdo je nejblíž. Jinak docela ráda ukazuju své šperky bratrovi, který je typický svou až dětskou upřímností, jasným pojmenováním a výstižnou a trefnou zpětnou vazbou.

Lidovky.cz Kde čerpáte inspiraci?

Zpod svých víček. Ne, dělám si legraci. Ráda jezdím nabýt baterky do přírody, někdy jen tak bloumám městem, nebo se vezu tramvají, nebo vlakem. Nasávám vzduch, architekturu, listy na stromech. To všechno chvění se nějak ukládá do mě. Pak zavřu oči a něco vypadne. Když bych měla být víc věcná, tak mě baví architektura, prostředí, co lidi obklopuje, předměty. Světlo. Pořád šperk vnímám jako design, jen ve zmenšené formě, takže eviduji neustále tyhle vjemy vizuálního charakteru. A ty jsou kdekoliv.

Lidovky.cz Vaše minimalistické šperky jsou zároveň velmi osobité a váš rukopis se pozná. Je to záměr, nebo jen něco, co z vaší práce vyplynulo?

Mám svůj rukopis, jo? Tak to mám asi radost, nebo nevím. Je to asi jako s psaním rukou, každý má svůj specifický styl, ale i ten se může různě proměňovat. Takže abych odpověděla, asi to ze mě přirozeně vychází v téhle formě.

Lidovky.cz Jak moc se ve vaší tvorbě odráží vaše aktuální nálada?

Super otázka! Asi je to taky taková arte-terapie.. Já myslím, že se tam prolíná strašně věcí. Včetně těch nálad a rozpoložení. Většinou nedovedu moc pracovat, vymýšlet, když nejsem v pohodě, v nějakém vnitřním klidu. To je pak takový toporný a na sílu. Takže snad se tam odráží jen nálada dobrá.

Klára Šípková, Eva Růžičková a Kristýna Malovaná (zleva)

Lidovky.cz Kterou knihu jste naposledy četla? a proč se vám líbila/nelíbila?

Teď budu vypadat jako nějaký staromil..Ale když jsem v létě vyrazila na Šumavu, vzala jsem si s sebou knížku z antikvariátu od Karla Klostermanna - V ráji šumavském. Krásně tam popisuje ty divoký louky, mokřady, sychravo a tvrdý život a vztahy tam. Strašně mě bavilo si představovat to prostředí. Většinou čtu ale více knih najednou, takže teď aktuálně Můj život a Adolf Loos od Elsie Altmann - Loos.

Lidovky.cz Když potřebujete zmizet a v klidu přemýšlet, kam jedete?

Do přírody! Čím jsem starší, tím víc si vážím zeleně a klidu. Asi to taky bude tím, že bydlím v centru Prahy, pořád se v centru motám a už se mi z toho občas motá hlava..