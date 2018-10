Trumpová sklidila kritiku za klobouk, který měla v Keni. Připomíná výbavu kolonizátorů

Nairobi Americká první dáma Melania Trumpová se během své páteční návštěvy Keni stala terčem kritiky kvůli klobouku, kterým se chránila před sluncem během návštěvy sloního sirotčince. Její bílá tropická helma mnohým uživatelům sociálních sítí připomněla výbavu někdejších kolonizátorů afrického kontinentu, napsala v sobotu agentura DPA.

„Neexistuje žádný známější symbol éry kolonialismu v Africe než tropická helma,“ napsal jeden z nich. „To, že ho americká první dáma nosí v roce 2018, je ošklivé faux-pas. Měla by dát svému stylistovi padáka,“ uvedl také.

Docent Ken Opalo, který pochází z Keni a působí na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu sarkasticky poznamenal, že se Trumpová rozhodla pro „koloniální eleganci“ a že aby člověk pochopil, proč nemají Afričané příliš pochopení pro „koloniální nostalgii“, nemusí se nijak dopodrobna zabývat „nepředstavitelnou brutalitou a násilím provázejícími koloniální éru“.



Během návštěvy organizace pro záchranu slůňat měla Trumpová na sobě černé kozačky, úzké béžové kalhoty, bílou košili a spornou tropickou helmu. Nejde o první případ, kdy první dáma USA s výběrem oblečení „sáhla vedle“. V červnu si na cestu do texaského centra, kde jsou internovány děti odebrané přistěhovalcům bez dokladů, oblékla bundu s nápisem „Je mi to úplně jedno, a vám?“.

Trumpová při cestě do Nairobského národního parku krmila z láhve slůňata, ale prohlížela si i popel ze slonoviny. Tu zaměstnanci organizace pálí, aby zabránili obchodování s ní. Internetový portál Huffingtonpost napsal, že zatímco Trumpová nad hromadou popela ukazovala, jak je dojatá, je to jen několik měsíců, co administrativa jejího manžela v tichosti zrušila zákaz dovozu slonoviny a dalších částí těl slonů do Spojených států. Zákaz vydal Barack Obama, předchůdce Donalda Trumpa v Bílém domě.

V Egyptě se dnes Trumová setkala s prezidentem Abdal Fattáhem Sísím a jeho manželkou, z prezidentského paláce zamířila na návštěvu egyptských pyramid. Nedaleko Velké sfingy v Gíze pak prohlásila, že smyslem její cesty bylo ukázat, že Amerika se zajímá o okolní svět. Komentovala rovněž Trumpovu velkou zálibu v psaní zpráv na sociální síť Twitter. „Ne vždy s jeho tweety souhlasím a říkám mu to. Někdy mě poslechne, někdy ne,“ dodala.

Trumpová dnes také vyvracela zprávy, že by manžel hovořil negativně o afrických zemích. Během její návštěvy Afriky prý nikdo toto téma nezmínil. Podle agentury AP ale Trumpová v metropoli Malawi míjela na ulici plakát „Welcome to Malawi. #NOTASHITHOLE!“ (Vítejte v Malawi. Není to zapadákov!). Tento termín údajně použil Trump letos na schůzce se zákonodárci v Bílém domě v souvislosti s migranty ze zemí Afriky či Střední Ameriky.

