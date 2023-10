Už žádné holínky. Konečně máme naději, že za rok v Paříži budeme šik

Obléci sportovce na olympijské defilé není jednoduchou disciplínou. Delegace často, a nejen ty české, vypadají pod státní vlajkou jako letecká posádka nebo studentská výprava ze školy čar a kouzel.

Pojetí našich olympijských uniforem zatím bylo velmi demodé a sportovci připomínali spíše skupinu pohádkových skřítků než delegaci z moderní země.

Jen vzpomeňme – do Londýna jsme v roce 2012 vyrazili v holínkách, roku 2016 se do Ria jelo s podivnými kloboučky a v roce 2020 do Tokia v modrotiskových kamizolách. Zatímco zde marně toužíme po moderní a vkusné olympijské uniformě, v jiných zemích jsou o sto kroků napřed a vedou debatu nad nedostatkem originality nebo národními stereotypy.

Americké sportovce pravidelně obléká návrhář Ralph Lauren, na Francouze má módní monopol značka Lacoste a Český olympijský výbor se konečně rozhodl svěřit tvorbu uniformy našich olympioniků designérovi, který oděv nejen vystudoval, ale s úspěchem se navrhování věnuje.

Černý absolvoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a už během studií se úspěšně prezentoval na týdnu módy Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Českou scénu uchvátil roztrhanými džískami, polakovanými bundami či růžovými trenčkoty.

Návrhář nástupové kolekce pro letní olympiádu v Paříži 2024 Jan Černý

A ač tvoří kolekce pánské, jeho oblečení rády nosí i ženy. V roce 2018 navíc představil redesign kultovních tenisek Prestige a před třemi lety absolvoval stáž v domě Louis Vuitton pod vedením legendy, návrháře Virgila Abloha.

Jmenování Černého Českým olympijským výborem je tak obrat o 180 stupňů a zažehává naději, že příští rok v Paříži budeme vypadat kultivovaně, ba co víc velmi trendy. Jaká bude uniforma ve skutečnosti, návrhář zatím jen naznačuje. Sportovci i sportovkyně prý oblečou stejný unisex oděv, slibuje originální propojení obleku i národního kroje a zachování národních barev.

To, co Jan Černý, nyní pracující pod vlastní značkou Jan Société, umí, naposledy veřejnosti představil na konci září. Svou jedenáctou kolekci odprezentoval v prostorách Pražského hradu, kde z mlhy vystupovali bloudící nomádi.

Designér postavil do kontrastu duchovno s konzumem, použil symbol hada, třetího oka, rajského jablka i igelitku z egyptského supermarketu, kterou přetvořil v tílko. Černého kolekce je plná minimalistických obleků s jedinou kapsou, džínových kompletů, kapsáčů i overalů, na něž kromě poddajného saténu použil třeba termoreaktivní nylon, jenž při kontaktu s tělem mění odstín na bleděmodrou barvu.

Tento módní nezmar je legitimně označován za hlas své generace. Oděv vnímá jako hru, nebojí se práce s barvami a propojuje krejčovské řemeslo se současným vkusem. Lze jen doufat, že toto koření Černý použije i při tvorbě olympijské uniformy. A kdo ví, třeba se dočkáme i jeho (a celého českého národa) oblíbené kombinace džínů a prestižek.