Vnady, žínky, smokingy. Česká plesová přehlídka marnosti je nyní v plném proudu

Česká plesová přehlídka marnosti je nyní v plném proudu, o víkendu se v pražském Obecním domě konal Česko-Slovenský ples. Ač pořadatelé akce důrazně upozorňují na dodržování dress codu – black tie, byla to velmi smutná podívaná na ženy předhánějící se, která z nich bude třpytivější žínkou.

Vhodně oblečených dam bylo na Česko-Slovenském plese pomálu. Inspirativně svou róbu pojala Daniela Dejdarová

Je tedy třeba vyzdvihnout ty, kterým se podařilo vystoupit z blyštícího se davu. Například moderátorka večera, herečka Michaela Maurerová, oblékla dvoubarevné šaty značky Soline tvořené dlouhou černou sukní a smetanovým korzetem s výraznou mašlí. Ve spojení s decentním líčením a šperky byla herečka dokonalým potvrzením hesla méně je více.

Výstřední, ale zajímavé šaty oblékla Daniela Dejdarová, manželka herce Martina Dejdara. Jako jedna z mála zvolila nepřehlédnutelnou lahvově zelenou barvu. Šaty s dlouhými rukávy zdobil efektní korzet se zlatým páskem jako zábavná připomínka 80. let. Zkrátka – dáma může zaujmout při příchodu do sálu, aniž by přitom ukazovala kalhotky.

Mnozí z přítomných mužů si stěžovali, že na rozdíl od dam, oni mají jen nudné smokingy. Není ovšem nic tak oku lahodícího než chlap v dobře střiženém smokingu. Kategorii black tie dobře uchopili muzikant Felix Slováček, hlasatel Alexander Hemala či podnikatel Karel Janeček.

Přesolený guláš

Špetku osobitosti chtěl svému smokingu dodat i Martin Dejdar. Z lahodného boeuf bourguignon ale vytvořil přesolený guláš. Černý oblek s bílou košilí totiž ozdobil strakatým motýlkem, pestrobarevným kapesníčkem a koňakovými polobotkami typu derby. Přitom by stačilo, kdyby si dabér Barta Simpsona vybral jen jeden výrazný módní doplněk.

Tristní pohled byl též na moderátora Aleše Hámu, který se zřejmě neměl čas po práci převléknout. Neformální sako, džíny, nazouvací kotníkové boty a červený motýlek by jistě na jakékoli jiné tancovačce sklidily plný počet hvězdiček, na události pořádané v budově, kde vzniklo Československo, si to ale koleduje o vynesení ven ochrankou.

Módní úroveň plesu zachraňovali i muži v dobře padnoucím smokingu jako Felix Slováček.

Nastudovat black tie

Pro příští jubilejní desátý ročník Česko-Slovenského plesu tedy všem účastníkům Čekstajl doporučuje nastudovat si, co znamená black tie. Stejně tak by neuškodilo se seznámit se současnými módními značkami, které umí s „velkou večerní“ pracovat. Je velmi nešťastné, že si mnohé dámy najímají návrháře, kteří kreslí jen velmi fádní siluety či rovnou kopírují modely ze zahraničních červených koberců.

Jednoduchým vodítkem by pro všechny plesuchtivé dámy mohly být širší nominace na ceny Czech Grand Design. O titul módního designéra roku se letos uchází značka Chatty, designérka Tereza Rosalie Kladošová, Zuzana Kubíčková či Zoltán Tóth.