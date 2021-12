Vytvořit most mezi klasikou a érou sociálních sítí. Syn ghanských imigrantů ovlivnil navždy módní svět

Duhovou přehlídku si nenechala ujít zpěvačka Rihanna ani hudebník Kanye West a na Ablohovo pozvání bylo přítomno téměř tři tisíce studentů oděvního designu. Po závěrečném defilé vyšel návrhář na molo, klekl si, políbil zem a v obležení nadšených fanoušků a nervózní ochranky zmizel v podloubí Palais Royal.

Zjevení. Tak by se dala jedním slovem popsat osobnost a odkaz Virgila Abloha, který zemřel ve věku 41 let. Dva roky bojoval se zákeřnou formou rakoviny, jíž nakonec tuto neděli podlehl. Zbyla po něm nejen manželka a dvě děti, ale i ochromený módní svět, který přišel o nenahraditelného vizionáře.

Syn ghanských imigrantů vystudoval stavební inženýrství a architekturu. Všechny základy tvorby oděvu nabyl od své matky – dámské krejčové. Jeho přístup k módě byl neobvyklý. Vše, co šlo porušit, neváhal nahradit novým, kombinoval přístupy napříč designovými obory a jako mistr ironie hledal nový jazyk, kterým by dokázal srozumitelně promluvit k mladým lidem.

Svou vlastní oděvní značku založil v roce 2013. Když ho o pět let později módní dům Louis Vuitton jmenoval kreativním ředitelem svých pánských kolekcí, mnozí tento krok považovali za bláznovství. Jak může černoch z Chicaga a ve vytahaných džínách vést luxusní oděvní dům? Druzí Ablohovo nové zaměstnání měli za ďábelsky geniální tah. A pravdu měli ti druzí.

Abloh totiž do pařížského domu založeného v roce 1854 vtrhl jako svěží vítr do budoáru, kde už se velmi dlouho nevětralo. Tvořil na hranici mezi elegancí a ležérností. Pod jeho rukama vznikaly modely mezi oblekem a teplákovkou, oděvy, které nebyly pánské ani dámské. Chlapíkovi, který oděvní design nikdy nestudoval, se podařilo přitáhnout ke značce mladé publikum, z nichž se rekrutovali jeho skalní fanoušci. Mnozí z nich byli do kolekcí značky Louis Vuitton zblázněni mnohem víc než dosavadní bohaté zákaznice ověšené typickými hnědými kabelkami se zlatým logem. Virgil Abloh se stal módní megastar.

A kus Abloha chtěli všichni! Ačkoli mu v roce 2019 byla diagnostikována rakovina, workoholik, který přes noc hrál jako DJ, nepřestával v nepřetržité tvorbě kolekcí a práci na nových projektech. Veřejnost tak o jeho nemoci neměla do poslední chvíle ani ponětí. Pod Ablohovým vedením vzniklo nejen několik populárních modelů tenisek Nike, jimiž dokázal změnit podobu moderní obuvi, ale také řada nábytku a interiérových doplňků pro švédského výrobce Ikea či speciální lahev pro prodejce vody Evian.

Tvůrce, který dokázal vytvořit most mezi klasikou a érou sociálních sítí, pracoval do poslední chvíle svého života. Přestože byl se svou nemocí hospitalizován, stále měl v plánu účastnit se přehlídky Louis Vuitton v Miami. Značka prezentaci své kolekce určené pro jaro a léto 2022 včera věnovala odkazu svého génia s podtitulem „Virgil byl tu“.