Skutečný Oppenheimer byl extrémnější. Kde si režisér zjednodušil práci, které scény se nestaly a co ve filmu chybí

Otázce, jak se mu vůbec mohlo podařit sladit natáčení projektu, který je tak složitý a odehrává se hned v několika rovinách, se zasmál: „Řídil jsem se sestřihem Cilliana Murphyho!“ Vysvětlil, že u herců nesnáší paruky, chce, aby protagonisté působili co nejpravdivěji. Ze stejného důvodu točil klasicky, vyhnul se použití počítačových fíglů. Usiloval o co největší autenticitu. Vytvořil filmový Los Alamos, který do nejmenších detailů kopíroval ten skutečný.

Tříhodinové životopisné drama Oppenheimer mnozí pasují na největšího letošního kandidáta na Oscary. Předlohou snímku byl román Americký Prométheus historiků Kaie Birda a Martina J. Sherwina.

Historik Gerard de Groot tvrdí, že režisér si zjednodušil práci.