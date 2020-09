Covid zbořil tradici U Fleků. Nejstarší minipivovar končí s tmavým ležákem, vařil ho 177 let

Praha Nejstarší minipivovar v Česku řeší krizi s propadem tržeb snahou přilákat domácí klientelu. Končí historie jediného a unikátního tmavého ležáku. Ode dneška nabízí i světlou třináctku.

Před 177 lety se začal psát v pražském pivovaru U Fleků jeden z milníků české pivní historie. Pivovar začal vařit tmavé pivo, které jako jediné pivo v nabídce přetrvalo až dodnes. Právě dneškem tato tradice končí.



Tmavá třináctka od Fleků je pojem, který fungoval v posledních desetiletích doma i v cizině jako nejlepší reklama. I díky tomu, že pro pivovar to byla výlučná značka. Dnes poprvé tmavý 13stupňový ležák, na nějž se sjížděli turisté z celého světa, doplní Čechy žádaná světlá, také 13stupňová verze. Takzvaný Svatováclavský ležák.

„Míříme tím na českou klientelu. Pivovary u nás se stále víc a víc prezentují pestrou a rozmanitou nabídkou a já měl v hlavě nápad na rozšíření nabídky už nějaký čas. Pokusíme se tím oživit i nabídku v čase, kdy celá Praha trpí propadem turistů, hlavně těch zahraničních,“ vysvětluje důvody „pivní revoluce“ sládek u Fleků Michael Adamík. Je prapravnukem sládka Václava Brtníka, který pivovar před sto lety koupil a jehož rodina jej vlastní dodnes.



Nejsou hosté, nejsou tržby

Pražské hotely a restaurace postihl dramatický pokles návštěvníků z ciziny nejvíc ze všech českých destinací. Covid tímto způsobem likviduje desítky pražských podniků. Vlivem zaměření na zahraniční hosty strádají i u Fleků. Pivovar je oproti loňsku na 15 procentech produkce. A úměrně tomu spadly i tržby.

„Nabídka světlého ležáku, který na rozdíl od tmavého pije většina Čechů, může pomoci. Ale asi jen částečně,“ soudí Tomáš Maier, který na Zemědělské univerzitě v Praze přednáší obor ekonomiky pivovarnictví.

Na jedné straně tím podle něj padá jedno velké tabu, které platilo 177 let, ale na druhé straně vzniká něco extra. Světlé pivo od Fleků bude prostě unikát.

Maier však věří, že nezůstane v nabídce natrvalo a pivovar se bude moci vrátit ke své jedinečnosti v podobě tmavé třináctky. Byť tmavé nebo černé pivo tvoří v české spotřebě řádově jen jednotky procent.

„To nechci ani komentovat“

Někteří pivovarníci však změnu označují spíš jako zoufalý důsledek koronakrize. „Některé tradice holt padají, Ale je to škoda. A tuhle tradici zbořil covid. Kdyby lidé do hospod chodili, nemuseli na jedinečnosti tmavé třináctky nic měnit,“ soudí prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. Podniky v Praze jsou dnes podle něj jedno velké zoufalství, tržby hospod padají na zlomky loňských čísel,

A nejenom v Praze. Druhá vlna covidu, respektive obavy lidí z nákazy vyhánějí z restaurací mnoho lidí z těch, již si v létě hospůdek v hojné míře užívali. Většina hospodských přežila první vlnu covidu, ale vzniklé ztráty nikdo nestihl dohnat – a druhá vlna teď poráží další podniky.

Nově například druhou největší restauraci v Plzni a minipivovar Beer Factory. Tento týden ji majitel Josef Krýsl zavře a propustí personál. „Je to smutné, ale tržby nás neuživí, spadly na zlomek toho, kolik k přežití potřebujeme. Restaurace skončí, pivo budeme vařit dál,“ vyjádřil se Krýsl.

Od středy se konají po celém Česku tradiční Dny českého piva. Řada pivovarů navařila speciální várky, ale prodává je v menším množství než jindy. Hromadné akce a oslavy byly většinou zrušeny. „Není to tentokrát jen o pivovarech. Přijďte pomoci své hospodě. Buďte opatrní, ale nebojte se přijít do hospod,“ vyzývá šéfka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Výzva samozřejmě platí i pro pivovar a restauraci U Fleků. Historie podniku sahá do roku 1499. Na novodobé slávě tmavého ležáku tam má zásadní podíl doma i ve světě uznávaný sládek Ivan Chramosil. Flekovskou tmavou třináctku vařil 44 let až do roku 2015, kdy předal žezlo mladému Adamíkovi.

A co Chramosil říká na konec exkluzivity tmavého piva u Fleků? „Raději nic. To nechci vůbec komentovat.“