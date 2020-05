Zachranhospodu.cz: Češi už podpořili strádající hospody deseti miliony korun

PRAHA Do iniciativy Zachraň hospodu, kterou na začátku dubna spustil Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s pivovary a dalšími partnery, se už zapojilo přes 9 tisíc lidí. Za pouhý víc než měsíc přispěli nákupem poukázek 1600 hospodám a dalším gastronomickým zařízením celkovou sumou 10 milionů korun. Projekt pokračuje i po otevření restauračních zahrádek i posléze samotných lokálů hospod.

Vládní opatření proti šíření koronaviru dopadla velmi tvrdě nejvíc právě na gastronomický byznys a také hotely a penziony. V Česku rozsahem ojedinělý projekt, který spojil dosavadní největší konkurenty i další firmy, zapojené do pohostinského oboru, má na webu propojit hospody, žádající o pomoc, se spotřebiteli – záchranáři. Internetové stránky slouží velkým i nejmenším podnikům - bez rozdílu čí a jaké pivo prodávají.

Lidé si mohou na webu www.zachranhospodu.cz kupovat až do konce června vouchery v hodnotě 100, 200, 500 a 1000 korun do některé ze zatím 2500 zapojených a organizátory kontrolovaných hospod a restaurací a uplatnit je kdykoliv do konce roku.

Zatím 10 milionů a projekt pokračuje

Na webu evidovaných a o pomoc žádajících hospod stále přibývá a suma 10 milionů korun není zdaleka konečná. Vybrané peníze pomáhají hospodským přežít ve velmi složité situaci výpadků příjmů, uzavřených provozoven i následného složitého restartu a postupného obnovování provozu.



Mnoho podniků, včetně restauračních minipivovarů, už kvůli protivirovým opatřením sčítá narůstající dluhy, muselo propustit zaměstnance, likvidovat zásoby piv s končící dobou spotřeby. Jen menší část se drží nad vodou pomocí prodeje z okének.

Smysluplnost projektu potvrzuje i Libor Trochta, majitel podniku Yesenka Style Bar v Jeseníku: „Bohužel jsme měli až doteď zavřeno. Projekt Zachraň hospodu nám hodně pomohl, podporují nás hlavně místní a turisté, co jezdí do Jeseníků z celé republiky. Někteří zákazníci dokonce přispěli, aniž by chtěli vouchery, za což jsem jim vděčný,“ dodává Trochta.

Lidé teď mohou po otevření zahrádek svůj oblíbený podnik podpořit jak jeho návštěvou, tak zakoupením voucheru na budoucí konzumaci.

Rozjezd bude pomalý

„Hospody a restaurace jsou zavřené už téměř dva měsíce. Od pondělí mohou otevřít své zahrádky, ale ne všichni pro to mají vhodné podmínky. Současně očekáváme, že návrat hostů bude spíše pozvolný. Proto je i nadále podpora ze strany zákazníků velmi důležitá,“ říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven.



Iniciativu Zachraň hospodu podporují finančně i propagací (včetně třeba televizních reklam) Český svaz pivovarů a sladoven společně s pivovary Bernard, Budějovický Budvar, Pivovar Antoš Slaný, Pivovary Staropramen, Plzeňský Prazdroj, Primátor, Starobrno a Svijany. Dalšími partnery jsou Becherovka, Bohemia Hop, Česká spořitelna, Dotykačka, Edenred, Jack Daniel‘s, Kofola, Makro, Mattoni 1873, Stock Plzeň-Božkov, Storyous a Koli.