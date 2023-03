Půst s náhražkou masa? Propagace rostlinných imitací masa jde zcela proti doporučením zdravé výživy, říká dietoložka

Ačkoli rostlinné alternativy masa zažívají v posledních letech boom, jejich kořeny sahají do dávné historie lidstva. Číňané vyráběli tofu už 200 let před Kristem. V roce 2021 se sice počet lidí, kteří se stravují čistě rostlině, odhadoval na pouhých 79 milionů, trh s náhražkami masa ale stále roste. Ne každý je navíc konzumuje stabilně, mnoho lidí si takzvaná nemasa dává jen tu a tam jako zpestření jídelníčku.

„Měsíc co měsíc se k nám na trh dostávají nové rostlinné alternativy masa. Najdeme tak už téměř všechno, na co jsme zvyklí v živočišné verzi, a zároveň si ještě můžeme vybírat na základě dalších preferencí: chutě, složení, výživových hodnot i ceny,“ pochvaluje si Lujza Demuthová, koordinátorka projektu Rostlinně.cz, který podporuje prodejce, výrobce i restauratéry v zavádění rostlinných alternativ masa i mléka do sortimentu.

Odlehčovací kúra pro Zemi

Na počátku novodobého boomu náhražek masa stála kniha, kterou v roce 1971 vydala americká autorka Frances Moore Lappé pod názvem Dieta pro malou planetu. Právě díky tomuto bestselleru objevil v sedmdesátých letech západní svět výše zmiňované tofu jako bohatý zdroj rostlinných bílkovin. Z Indonésie zase pochází tempeh z fermentovaných sójových bobů a také seitan, který se vyrábí z pšeničného lepku a texturou připomíná kuřecí maso. Ten se ve východoasijské kuchyni používá nejméně od 14. století.