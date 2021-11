Režisér vášně a touhy. Pedro Almodóvar ve svém novém filmu zkoumá důsledky Francovy diktatury

V madridské porodnici se sejdou asi čtyřicetiletá Janis a dospívající Ana. Obě otěhotněly neplánovaně, ale zatímco Janis se na dítě těší, Ana má ze své nové role matky obavy. Obě porodí ve stejný den, ale spojitostí mezi „paralelními matkami“ je víc a sahají hluboko do minulosti.

Vlastně až do samého začátku španělské občanské války, kdy v červenci 1936 falangisté pozdějšího diktátora Francisca Franca zavraždili Janisina pradědečka. Jeho tělo leží v hromadném hrobě za vesnicí, o kterém všichni její obyvatelé vědí, ale desítky let se o něm báli promluvit. Teprve čtyřicet let po Francově smrti začali usilovat o exhumaci a identifikaci obětí; tak tíživé mlčení nad Španělskem v souvislosti s minulým režimem stále leží.