SIERING: Jaké to je zajít si na koncert Rogera Waterse, rockové hvězdy, která je v Německu tabu

Sedmé koncertní turné Rogera Waterse se mělo původně konat od července do října 2020, kvůli pandemii však bylo přeloženo na rok 2022. Evropské turné začalo 17. března v Lisabonu a jeho konec je naplánován na 10. června 2023 v AO Areně v anglickém Manchesteru. Waters označil show za své „rozlučkové turné“.

Dvouapůlhodinový hodinový koncert v Kodani pro 16 tisíc návštěvníků nudný nebyl. Že je Waters špičkový hudebník, zůstává bez pochybností. Wish You Were Here, Another Brick in the Wall, Shine On You Crazy Diamond mne vrátí do vzpomínek na berlínské koncerty s velkolepou hudební, světelnou a video show pod širým nebem v roce 2006. V roce 1988 uspořádali Pink Floyd koncert před Reichstagem, krátce po pádu Zdi v roce 1990 uvedl Waters v Berlíně rockovou operu „The Wall“ na tehdy ještě nezastavěném Postupimském náměstí, v bývalém pásmu smrti. Na legendární koncert přišlo tehdy více než 300 tisíc lidí.

Antisemita, říkají promotéři

Kromě dvou koncertů v Praze jsou v květnu na programu i čtyři koncerty v Německu. Ty však nejsou ve znamení šťastné hvězdy; doposud nebylo jasné, zda se koncerty vůbec budou moci konat. Ostatně koncert začíná pozoruhodným vzkazem publiku: Pokud patříte k těm, kteří mají rádi Pink Floyd, ale ne politiku Rogera Waterse, fuck off!

Osmdesátiletý Waters je kritizován mimo jiné za svou blízkost kampani BDS (Bojkot, divestice a sankce), která vyzývá k bojkotu státu Izrael kvůli jeho politice vůči Palestině; na koncertech v Americe vypouštěl balónky ve tvaru prasete s Davidovou hvězdou. Rozruch vyvolávají i jeho prohlášení o válce na Ukrajině - například že ruský prezident Vladimir Putin jen bojuje proti fašismu a že hlavním agresorem jsou USA. Jeho postoje vedly organizátory ve Frankfurtu, v Kolíně nad Rýnem, Hamburgu a v Mnichově ke snaze zrušit koncerty a označili Waterse za „jednoho z nejznámějších antisemitů na světě.“

Proti nucenému zrušení Watersových koncertů se již postavili jeho právníci. Ralf Höcker, právník z Kolína nad Rýnem, hovořil o „vypočítavém porušení zákona“, pokud by německá města zrušila vystoupení. Odvolává se na náklady případných právních sporů - to by stálo „miliony peněz daňových poplatníků“. Městští radní po právnických konzultacích přišli na to, že „v současné době neexistuje žádný právní základ pro mimořádné zrušení“ Watersova koncertu.

Citlivý Mnichov

Mnichovský starosta Dieter Reiter v březnu uvedl, že je „nepřípustné“, aby Waters vystoupil ve městě, navíc tak blízko místa olympijského masakru z roku 1972, nicméně prohlásil, že „v současné době nevidíme žádnou právně bezpečnou možnost, jak zvrátit již přijaté rozhodnutí o koncertě.“ Město plánuje na 21. květen, v den koncertu, podpořit demonstrace na podporu toleranci a vyzývá veřejnost k bojkotu koncertu.

Waters na svém webu uvádí: „Přijedu a přivezu své poselství lásky a míru všem svým bratrům a sestrám.“ Domnívá se, že „tento nehorázný pokus o mé umlčení by mohl mít vážné a dalekosáhlé důsledky pro umělce a aktivisty na celém světě, pokud by zůstal bez odezvy,“ oznámil umělcův management v Londýně.

Každý má své možnosti, jak může vyjádřit svůj názor či postoj. Žurnalista napíše článek, malíř namaluje obraz, umělec udělá happening. A hudebník má také svou cestu... například na koncertě.