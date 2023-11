Blyštivé kamínky, zářivé barvy i peří za tři a půl tisíce. Kdo obléká královny a krále parketu ve StarDance?

Prostorem plují v rytmu valčíku snowboardistka Eva Adamczyková a její partner Jakub Mazůch. Modrofialové šaty na standardní tance s plisovanou sukní zdobí peří. Pro jindy drsnou sportovkyni, zvyklou na kalhoty a helmu, je to výjimečný oděv. „Sukně se mi zamotávala do nohou, ale rozhodně za to stojí!“ usmívá se snowboardistka během přímého přenosu.

Kdo je onou neviditelnou tváří, která tanečnice a tanečníky StarDance obléká, a z velké části tak vytváří vizuální stránku pořadu? Roman Šolc, v současné době jeden z nejvyhledávanějších kostýmních divadelních výtvarníků. K tanci nemá daleko – je absolventem taneční konzervatoře.

Ovšem připravovat kostýmy pro tanec společenský byla i pro něj nová výzva. „Je to jiný svět, ale velmi jsem se na něj těšil. Dokonce jsem se s kamarádkou šel podívat na Mistrovství České republiky ve standardních tancích v pražské Lucerně, abych načerpal atmosféru,“ směje se.