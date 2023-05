Kolekce s pozlátkem. H&M spojením s luxusními domy jen maskuje, že dělá nekvalitní módu

Pravidelně jednou do roka se před vchodem do švédského obchodu H&M rozvine dlouhá fronta, zákazníci se netrpělivě tlačí dovnitř a z druhé strany odcházejí pocuchaní lidé s přetékajícími taškami. Dávají tu něco zadarmo? Skoro! Či spíše – Háemko znovu vytvořilo jednu ze svých očekávaných spoluprací s luxusním módním domem. A opět mu to vyšlo.