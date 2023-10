Diplomacii pověsila na hřebík a šije povlečení jako její prababička. Nespěte pod manželskou přikrývkou, říká Täubelová

Chtěla změnit svět k lepšímu. Plánovala diplomatickou kariéru a vysnila si, že bude pomáhat Tibetu. Všechno ale dopadlo úplně jinak. Podnikatelka Terezie Täubelová pověsila diplomacii i politiku na hřebík a vydala se ve šlépějích své prababičky, která prodávala a vyšívala ložní povlečení. Založila vlastní značku a nechává šít povlečení i peřiny.

Z vašeho životopisu jsem vyčetla, že jste měla nakročeno k diplomatické kariéře. Co vás na diplomacii lákalo?

Asi nějaká potřeba změnit svět k lepšímu. Zní to jako obrovské klišé, je to až trapné říct, ale je to tak. V roce 1997 jsem viděla film Sedm let v Tibetu, následně několikrát přečetla i knihu. Už jako jedenáctiletá holčička jsem obrovsky vnímala tu nespravedlnost páchanou Čínou na Tibeťanech. Táta navíc byl v té době v Tibetu na „treku“ a vyprávěl, co se tam dělo. Mě to neskutečně zasáhlo a právě tehdy jsem se rozhodla, že Tibet zachráním.Pamatuju si to jako dnes. Říkala jsem si, že to nebude nic těžkého, prostě se to musí pořádně vysvětlit a že to v té Číně určitě pochopí… Tak tam někde asi bude začátek. (smích) Zkrátka jsem byla odjakživa homo politicus.

Vaše první povolání tedy bylo jaké?

Když nepočítám tu řadu prací, kterými jsem se živila po dobu studia na vysoké škole – uklízečka, sekretářka, barmanka, baristka, učitelka angličtiny a podobně –, první opravdové dospělé, full time zaměstnání bylo na ministerstvu zahraničních věcí. Díky tehdejšímu ministrovi Karlu Schwarzenbergovi jsem získala jedinečnou příležitost podílet se na budování a řízení mezinárodních vztahů.

Mohla jste tam nějak pracovat na svém tibetském snu?

To bylo trochu jinde. Do Poslanecké sněmovny si mě tehdy vzala k sobě na stáž Kateřina Bursíková Jacques, která byla předsedkyní Výboru pro evropské záležitosti, předsedou byl Martin Bursík, místopředseda Topolánkovy vlády a ministr životního prostředí. Nejvyšší patra politiky, neuvěřitelná zkušenost. Oslím můstkem jsem se tehdy k dětskému snu o Tibetu skutečně dostala. Kateřina totiž založila Skupinu přátel Tibetu a zorganizovala návštěvu Jeho Svatosti dalajlamy na půdě Poslanecké sněmovny. Byla to krásná doba, která mi dala opravdu hodně profesních zkušeností.