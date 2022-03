Ukrajinština je jeden z nejkrásnějších jazyků. Naučte se fráze, které by se vám mohly hodit

Naučit se pár frází by ostatně pro nás nemělo být nic složitého. Slovní zásoba obou jazyků je velice podobná a ukrajinštině porozumíme lépe než ruštině.

Lidovky.cz: Jazyk je podstatným znakem národní identity. Jak je to na Ukrajině, kde je ukrajinština úředním jazykem teprve od roku 1991?

V jednotlivých částech Ukrajiny se to v důsledku složitých dějin liší. Jedna část západního území se dlouho vyvíjela jako součást polského státu, druhá patřila k Rakousku-Uhersku. Na západě Ukrajiny je proto identita hodně spjatá s jazykem. Ukrajinštinu tam mají za mateřský jazyk. Východní část Ukrajiny byla od poloviny 17. století přičleňována k ruskému impériu, rusifikace tam probíhala mnohem déle a většina lidí tam dodnes mezi sebou mluví rusky. To ale neznamená, že se neidentifikují jako Ukrajinci. Jen je jejich ukrajinství založené více na historii nebo sounáležitosti se zemí než na jazyku.