Velký dárkový průvodce. Čím letos pod stromečkem potěšit milovníky designu?

Psaníčko od Ether

Přijdou vám hesla jako minimalismus, perfektní funkčnost a nadčasovost jako klišé? Ne tak rychle. U české značky Ether Evy Vontorové, absolventky pražské UMPRUM a vídeňské Die Angewandte, platí nejen za libozvučné marketingové fráze. Designérka, jež se specializuje na výrobu luxusních kožených kabelek a dalších doplňků, vytváří oku lahodící a nestárnoucí kolekce z prémiových italských kůží. Vše navíc vyrábí v České republice a zakládá si na tom, aby všechny články výroby dostaly za svou práci odpovídající odměnu. Co od ní vybrat pod stromeček? Třeba koženou kabelku ELLIPTICA z kolekce Futura, jež díky variabilnímu silnému pásku můžete nosit hned na čtyři různé způsoby. Za pozornost pak stojí i nová oděvní kolekce v čele s koženým trenčkotem.

Svíčka od Rücklu

Tahle vizuálně nenápadná svíčka vzešla ze spolupráce nižborské sklárny Rückl a dílny Hiermann Parfums parfuméra Jakuba Hiermanna. Společně vytvořili hned tři vůně, které daly vzniknout kolekci Amor Fati. První svíčka se jmenuje Scent of Love a má vůni pepře, kůže a šafránu, druhá nese název It Was Written In the Stars a voní po pačuli, vanilce a ambře. Třetí svíčka, Make a Wish, přináší vůni bergamotu, mandarinky a cedru. Všechny svíčky jsou typicky tvarovaném ručně broušeném a foukaném sklu. Brus, který na sklo přenášejí místní mistři brusiči, se postupně odhaluje s tím, jak svíčka dohořívá. Sklo, v němž je vůně umístěna, pak můžete používat i jako sklenici na pití. Svíčky v jemném designu jsou dostupné ve dvou velikostech, 220 ml a 550 ml.

Kniha od UPM

Plakát slouží ke sdělení informace krátkodobého významu, proto vychází z bezprostředního, dobově aktuálního jazyka, srozumitelného napříč širokým sociálním spektrem. Kniha Řeč plakátu 1890-1938 vyšlá v nakladatelství Uměleckoprůmyslového musea v Praze představuje plakát jako vizuální komunikační médium, které používá specifickou řeč propojující obraz a text. Jednotlivé typy vizuálního sdělení jsou v publikaci zastoupeny nejen nejvýznamnějšími exponáty z více než třicetitisícové kolekce plakátu UPM (to patří mezi nejstarší a nejvýznamnější evropské sbírky plakátu), tak i artefakty běžné produkce z období 1890–1938 s důrazem na díla české a středoevropské provenience. Nechybí bohatý obrazový materiál, ale ani témata pokrývající meziválečnou reklamní scénu, osvětové plakáty či plakáty propagující umění.

Keramika a textil od ROE x jatakidu

Další spolupráce, která by vám letos neměla uniknout. Textilní výtvarnice Linda Retterová (tvořící pod značkou ROE) a keramická designérka Marie Špačková letos spojily síly a představily kolekci domácího textilu a keramiky s názvem Sphere. Využívá geometrického jazyka a čítá zajímavě tvarované misky, hrnky nebo vázy za dostupné ceny. V barevně laděné kolekci, která může evokovat printy finské firmy Marimekko, najdeme i textil, například ubrusy, kuchyňské chňapky, běhouny nebo utěrky. Kolekci podle jejích autorek inspiroval ohyb prostoru, lom světla, vlhkost vzduchu, krystalická mřížka, ale i mlha aerosolu.

Diář od VOALA

Pokud chcete obdarovat ty, kteří ještě nepodlehli síle kalendářů v telefonu, vsaďte na českou papírnickou a grafickou značku VOALA. V nabídce má hned několik minimalistických diářů, ve sloupcovém i klasickém uspořádání. Za jejich podobou stojí manželé Kulišťákovi, Blanka je grafická designérka, konceptuální knihařka a kreativní ředitelka, Pavel zase specialista v oblasti tisku a produkce. Grafické studio VOALA založili už roku 2006 a od té doby rostou, a to právě i z hlediska stálé nabídky. Na rok 2024 má studio, které sídlí na pražské Letné, připravených více než 20 designů a velikostí diářů.

Šperk od Ondřeje Stáry

Jedna z nejvýraznějších tváří mladého českého šperku, designér Ondřej Stára, je jednoznačnou volbou, pokud pod stromeček sháníte něco blyštivého. V nabídce tohoto autora, který se netají tím, že každá kolekce je záměrně odlišná, najdeme nejen prsteny vzniklé na přehlídku předního českého módního návrháře Jana Černého, ale i jemnější kousky ze starších kolekcí. Milovníky minimalismu zcela jistě potěší náušnice z řady Stick Together, zastánci organických tvarů pak mohou zaplesat nad náušnicemi vzniklých ze spolupráce s módní designérkou Natálií Nepovímovou. Muže pak potěší prsteny z limitovaných dropů, které šperkař postupně pouští do světa.

Váza od Davida Valnera

Milán, Londýn, Amsterdam, Curych, New York, San Francisco, Los Angeles, Miami nebo třeba Šen-čen. Tady všude můžete koupit ručně foukané designové sklo od českého sklářského výtvarníka Davida Valnera. Jeho organicky tvarované vázy připomínající houby nebo mikroby z fantaskního světa, ale lze sehnat i v Praze, Olomouci nebo v Brně. Koupě takové vázy může být i investice. David Valner postupně získává renomé ve světě, taková váza z kolekce Fungus tak poslouží i jako funkční sběratelský kousek. Všechno sklo z dílny tohoto nadaného designéra vzniká v huti na Vysočině, kterou provozuje jeho tatínek.

Taška od Neseme

Do posilovny, na nákup, na jógu, na kočárek, na piknik nebo třeba na třídenní výlet. Tam všude se vám může hodit velká taška od české značky Neseme. Brand založily dvě kamarádky, kterým chyběla pořádná taška na přenášení věcí. Značka si zakládá na lokální produkci a transparentní výrobě. Pracuje s deadstockovými látkami z Evropy a své rozměrné textilní tašky šije výhradně v Česku. Klasickým střihem je velký obdélník s širokými uchy, které umožňují nosit tašku i křížem přes rameno, novinkou je ale i variabilní textilní taška se stahovacím mechanismem. Přes den může sloužit jako pomocnice na přenášení, večer jako plnohodnotná elegantní kabelka.

Šála od Cindy Kutíkové

Své letošní novinky představila grafická designérka a textilní návrhářka Cindy Kutíková na pražském Designbloku. Největším adeptem na vánoční dárek pro všechny znalce designu je šála z její nové kolekce Parallel. Název je vypovídající. Autorská šála se nese v geometrickém duchu, a hezky tak kontrastuje s předchozími, fluidně tvarovanými kolekcemi členky grafického studia Permanent Office. Vyrobená je tentokrát i z hřejivějšího materiálu než předchozí řady. Více než polovinu složení tvoří měkká merino vlna. V barvené kolekci najdeme dvě velikosti šál, svetry, ale i dlouhé pletené zvonové kalhoty.

Puzzle od Pucle

Jak ulevit od přeplněné, těkající hlavy? Masáží, flaškou dobrého vína, ale i puzzlemi od slovenské firmy Pucle. Ta si všimla, že na trhu nenajdeme příliš těch designových, a tak se rozhodla navázat spolupráci s grafiky, ilustrátory a malíři. V nabídce najdeme například puzzle vzniklé na základě malby úspěšné slovenské umělkyně Dominiky Žákové, puzzle s ilustrací od slovenské umělkyně Alice Kucharovič nebo od ilustrátorky Márie Nerádové. Lenka Kuricová a Baša Holíčková, které za značkou stojí, se navíc rozhodly o malé ozvláštnění. Balení se dá zakoupit i se speciálním rámem, do kterého si pak můžete složené puzzle vystavit.

Kukla od Marie Honzíkové

Marie Honzíková je vystudovaná malířka, majitelka stejnojmenné pletařské značky Honzikova a také zakladatelka brandu prodávajícího kvalitní pletařské příze föa. Jejím signature ručně pleteným produktem je měkká mohérová kukla Ugly Balaclava. V současné chvíli jí knitwear designérka, která sama na modely vytváří i pletařské návody, nabízí ve dvou barvách. Její pořizovací cena není nejnižší, pokud ale chcete potěšit někoho, kdo sám plést umí, kupte mu od Marie Honzíkové návod a příze samostatně. Darujete nejen výsledný produkt, ale i kvalitně strávený čas bez telefonu v ruce.

Návštěva Vily Tugendhat

Poslední tip je nemateriální a zve do Brna. Konkrétně do vily Tugendhat, která byla postavena v letech 1929–1930 pro manžele Gretu a Fritze Tugendhatovy dle návrhu německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Její historický příběh je stejně fascinující jako její kulturní význam, i proto je o vstupenky enormní zájem. Vánoce jsou skvělou příležitostí, jak si své místo dopředu zajistit a naplánovat si výlet do moravské metropole. Interiéry vily a rozsáhlá zahrada jsou must-see pro všechny milovníky architektury a designu, návštěvníci tu mohou obdivovat exotické materiály, unikátní propojení vnitřních a vnějších prostory vily nebo promyšlené technické zázemí domu.