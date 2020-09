Autobus jako zkumavka. Vědci popsali na ženě, která nakazila buddhistické věřící, šíření covidu vzduchem

Peking Začátkem letošního roku, tedy v době, kdy se začal v Číně šířit nový koronavirus, cestovala skupina buddhistických věřících autobusem v provincii Če-ťiang. Čtyřiašedesátiletá žena nastoupila do vozu, aniž by tušila, že je covidem nakažená. A právě na tom, jak zmíněná žena v autobuse nákazu rozšířila, odborníci popsali proces přenosu viru.

Během slunného lednového dne navštívila skupina buddhistů ranní bohoslužbu, po níž následoval krátký oběd. Celý den cestovali věřící autobusem, aniž by věděli, že jedna z nich, již zmíněná čtyřiašedesátiletá žena, nedávno večeřela se známými, od nichž se zřejmě nakazila koronavirem. Jak informuje deník New York Times, pasažérka nevykazovala žádné příznaky. O několik dní později přesto byla u třiadvaceti jejích spolucestujících diagnostikována nemoc covid-19.

Podle studie, která vyšla v úterý v magazínu JAMA Internal Medicine, přitom nezáleželo na tom, jak daleko od nakažené ženy ostatní pasažéři v autobuse seděli. Infikovali se totiž i lidé, kteří byli o sedm řad za nemocnou. Jak upozorňují autoři studie, jediný faktor, který mohl snížit riziko nákazy, bylo sedět vedle otevřeného okénka nebo u dveří.

Jedná se tak podle NYT o další z řady důkazů, že se koronavirus přenáší nejen velkými kapénkami, ale i malými částicemi, které zůstávají ve vzduchu. O tom už v červenci hovořila i Světová zdravotnická organizace, která uznala, že virus se může přenášet vzduchem, což může být důvodem, proč vznikají velká lokální ohniska například v restauracích nebo v kancelářích.

Nová studie „přináší silný epidemiologický důkaz, že virus může být přenášen vzduchem. Pokud by to tak nebylo, nakazili by se pouze lidé, kteří byli v bezprostředním okolí nakažené ženy. V tomto případě ale vidíme rozšíření nákazy po celém voze,“ uvedla expertka na civilní a environmentální inženýrství na univerzitě Virginia Tech a také přední odbornice na vzduchem přenášené viry Linsey Marrová.



Příhodné okolnosti pro experiment

Dva autobusy, které skupinu buddhistů převážely, měly klimatizaci, která víří vzduch napříč vozem. „To mohlo usnadnit pohyb viru ve vzduchu a přenos mezi lidmi v autobuse,“ uvedla Marrová. K nákaze došlo pouze mezi lidmi ve voze, v němž cestovala nakažená. Ve druhé (šedesátičlenné) skupině, která cestovala jiným autobusem, k žádnému případu nákazy nedošlo.

Lékařka Muge Ceviková, expertka na infekční a virová onemocnění při skotské Univerzitě v St. Andrews, uvedla, že takový výrazný počet nakažených z malé skupiny byl způsoben několika faktory: dlouhá cesta, uzavřené prostředí, nacpaný autobus a žena, která zřejmě byla prudce nakažlivá, protože se nacházela v raném stádiu nemoci.

„Aby se tento typ vysoce rizikového přenosu mohl vyskytnout, muselo se stát několik věcí najednou. V podstatě se jednalo o špatnou chvíli, špatné místo i špatnou osobu,“ uvedla Ceviková.



Autoři studie pracující při čínském Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (CCDC) uvedli, že „budoucí snahy o prevenci a kontrolu by měly vzít do úvahy potenciální přenos covidu-19 vzduchem“.

Výlet do buddhistického chrámu označili vědci jako přírodní experiment. Odehrál se 19. ledna, tedy v období, kdy se koronavirus teprve začínal šířit a ve městě Ning-po, odkud skupina pocházela, nebyl potvrzen žádný případ. Okolnosti navíc vědcům příhodně umožnily porovnávat situaci ve dvou vozidlech.

Na ceremoniál do chrámu dorazilo v lednu zhruba 300 lidí, ale pouze 128 z nich jelo zmíněnými dvěma autobusy. Cesta trvala zhruba padesát minut. V prvním z autobusů jelo 68 lidí včetně infikované ženy, jejíž totožnost vědci záměrně neodhalili. Autoři studie dodávají, že nikdo z věřících na sobě neměl masku.

„Čínská verze studie (stejní autoři výzkumu zvěřejnili své poznatky později také v Číně) ale uvádí, že zmíněná žena se necítila dobře už den před cestou do chrámu, takže byla pravděpodobně velmi infekční, protože víme, že v době, kdy se začínají projevovat příznaky, je nemoc nejsilnější,“ uvedla Ceviková. Narážela tím na skutečnost, že verze publikovaná v magazínu JAMA uváděla, že symptomy se u ženy začaly projevovat až den po návratu.



Venkovní ceremoniál trval v buddhistickém chrámu zhruba dvě a půl hodiny. Po něm následoval krátký oběd v prostorné místnosti, kde nebyla klimatizace. Po návratu do autobusu cestující seděli na stejných místech jako předtím. Kromě 23 pasažérů se nakazilo i sedm dalších účastníků obřadu, kteří ale uvedli, že byli s ženou v blízkém kontaktu.

Podle Linsey Marrové je teď otázka, co se bude dít v zimě, kdy lidé budou trávit mnohem více času uvnitř.