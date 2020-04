Čeští vědci chtějí přispět k ochraně pralesa v Kongu

Do mapování výskytu zvířat v konžské divočině se před několika týdny pustil tým českých vědců. Ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) položili desítky fotopastí na pomezí Konga a Gabonu. Doufají, že tím přispějí k ochraně pralesa před dopady těžby i další lidské činnosti. Podle člena týmu, zoologa Tomáše Jůnka, se už těžaři dostali dál, než vědci předpokládali. Na přírodě se jejich činnost místy těžce podepsala.

„Jeden z nejzásadnějších poznatků naší expedice byl, že i do nejzazšího místa, kam se v Kongu dá dostat, už vedou cesty těžařů. Cesta, která měla končit ve vesnici, vedla ještě zhruba dalších 10 kilometrů,“ popsal zoolog. V oblasti se těží dřevo a zlato. „Těžba dřeva tam neprobíhá jako holoseč, ale selektivně. Co 100 až 200 metrů jsou z hlavní cesty odbočky, které les zpřístupňují hustou sítí cest. Vytěží nejlepší stromy, odjedou, cesty postupně zarostou, ale není to hezký pohled,“ popsal Jůnek.



Ještě hůře se do přírody „zakousli“ těžaři zlata. „Je to legální koncese, kterou drží čínská společnost, ale způsob těžby je katastrofální. Jdou po přítocích řeky celý přítok obrátí vzhůru nohama buldozerem. Údolí, kde byl dříve potok, tak vypadá jak měsíční krajina s haldami hlíny,“ řekl zoolog. Navíc podle něj těžaři tvoří rozsáhlé a nebezpečné kanály.

I na tomto území nicméně vědci našli stopy levhartů, slonů, které také zblízka pozorovali, či šimpanzí hnízda. Spatřili i gorily a řadu dalších zvířat. „To, že tyto aktivity automaticky zničí faunu tedy nemusí být úplně pravda, na druhou stranu se jimi prales zpřístupnil. Očekáváme, že to bude mít v budoucnu velký dopad,“ podotkl zoolog.

První ze 40 fotopastí tým položil právě na pomezí tohoto území a panenského pralesa, ve směru, po kterém bude těžba zřejmě postupovat. Data získaná v rámci tří plánovaných expedic, mají složit obrázek tamní zvířecí populace a možná i prokážou výskyt mandrila rýholícího a guerézy černé, o nichž se předpokládá, že žijí západněji.



Vědci projdou při severozápadní hranici Konga a Gabonu území zhruba o velikosti Londýna, výsledky průzkumu poslouží k prosazování bezpečných migračních koridorů pro zvířata. „Ohledně toho jedná právě WWF. To, které oblasti zůstanou netknuté těžbou, dosud přesně nevíme. Data se ale snažíme přinést proto, aby měli s čím operovat vůči státním orgánům,“ zdůraznil zoolog. Doplnil, že z území, které tým zkoumá, je už koncesemi pokryta asi polovina.

Konžští Pygmejové

Expedice přinesla i další poznatky. „Našli jsme opuštěný tábor Pygmejů. Jenže Pygmejové v těchto oblastech nežijí. Často jsou však najímáni jako lovci slonů, odvezeni do určité oblasti a tam de facto pytlačí. A tento tábor byl pod kopcem, kde je stará, vyšlapaná a stále hodně frekventovaná sloní stezka,“ popsal Jůnek s tím, že objev oznámili rangerům WWF.

Podle zoologa první část expedice proběhla dobře, byť celníci týmu zabavili část fotopastí. Další dvě cesty měly být na přelomu letošního srpna a září a v březnu příštího roku. I přes krizi kolem koronaviru podle Jůnka vědci doufají, že se další expedice nakonec podaří provést.