Počet nakažených koronavirem může být až 85krát vyšší, než ukazují data, tvrdí vědci ze Stanfordu

LOS ANGELES Nový typ koronaviru by mohl být ve světové populaci rozšířený zhruba padesátkrát až pětaosmdesátkrát víc, než jaká jsou oficiální čísla. Uvádí to studie, kterou v pátek publikovali odborníci z americké univerzity Stanford. To by mimo jiné mohlo znamenat mnohem menší smrtnost či větší potenciálně vytvořenou všeobecnou imunitu obyvatelstva.

Studii experti provedli na reprezentativním vzorku 3330 lidí z kalifornského města Santa Clara. Jedním ze závěrů je i to, že pro zdravotnictví po celém světě je naprosto klíčové, aby úřady měly přesný přehled o tom, kolik lidí už prošlo nemocí covid-19.

„Naše studie je velice důležitá proto, abychom si uvědomili, v jakém stavu se pandemie v současné době nachází,“ uvedl profesor medicíny na Stanfordu Eran Bendavid. „Důležité je to i z hlediska epidemiologických modelů, které se využívají k plánování strategie a na jejichž základě odhadujeme, co by to mohlo znamenat pro zdravotnický systém,“ dodal Bendavid, který je jedním ze spoluautorů studie. Podle ní jsou počty nakažených na světě mnohonásobně vyšší, než se předpokládá.



Oficiální data v oblasti Santa Clara hlásí 1094 potvrzených případů a 50 obětí pandemie. Dle této studie, která jako první proběhla ve větším měřítku, by podle počtu lidí, kteří si vytvořili protilátky, ve skutečnosti číslo odpovídalo intervalu mezi 48 000 a 81 000 nakaženými pouze v tomto okrsku. Testy badatelé prováděli na vzorku krve zdravých lidí, u nichž se sledovalo, zda se v minulosti nakazili a případně uzdravili z nákazy koronavirem.

Pokud by se závěry studie potvrdily, znamenalo by to mimo jiné, že smrtnost v populaci je daleko menší, než se nyní předpokládá. Zatímco například ve Spojených státech se smrtnost mezi pacienty nakaženými koronavirem pohybuje kolem 4,1 %, podle standfordské studie by se pohybovala pouze mezi 0,12 až 0,2 procenty.

Blíž imunizaci obyvatelstva

Odborníci studii interpretují tak, že světová populace je výrazně blíž takzvané imunizaci obyvatelstva, než se předpokládalo. To by samozřejmě umožnilo některým lidem vrátit se mnohem dříve do práce. Podle serveru The Guardian se v tuto chvíli vytváří strategie, jak lidem návrat do běžného života co nejlépe umožnit.

Jednou z nich jsou takzvané imunitní certifikáty, o kterých se mluví nejen ve Velké Británii, ale například i v Německu. Ty by znamenaly, že by lidé, u nichž se prokázalo vytvoření dostatečné imunity po prodělání nákazy, mohli dostat jakýsi průkaz, který by dával jasně najevo jejich odolnost proti viru. Mluvil o tom například britský ministr zdravotnictví Matt Hancock, který uvedl, že by se tyto „imunitní pasy“ mohly vydávat ve formě náramku.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock.

„Studie potvrzuje předešlá očekávání, že se koronavirem nakazilo mnohem více lidí, než uvádí oficiální statistiky,“ řekl epidemiolog Arthur Reingold z univerzity Berkeley, který na analýze spolupracoval. To podle něj ale neznamená, že se by se měly dříve uvolňovat přísná opatření, které vyhlásily vlady v jednotlivých státech.

Tři procenta nakažených

Kolektivní imunizace je sice blíž, ale světová popuace k ní má stále poměrně daleko. Pokud by se data stanfordské studie ukázala jako pravdivá a objektivní pro celý svět, znamenalo by to, že by se zatím nakazila pouze tři procenta populace. Podle odborníku se musí k vytvoření hromadné imunity nakazit minimálně padesát procent obyvatel.

„Je naprosto zásadní, aby se podobné studie ve větším měřítku prováděly po celých Spojených státech, potažmo po celém světě,“ uvedl profesor ze Stanfordu Jayanta Bhattacharya - jeden z hlavních autorů analýzy. „Je totiž jasné, že se virus v některých oblastech vyskytuje více než v jiných. Proto je potřeba porozumět tomu, na jakých proměnných záleží při výskytu covid-19,“ dodal.



Další průzkumy ve velkém měřítku už ve Spojených státech probíhají. Národní institu pro zdraví například testuje deset tisíc lidí, zatímco Univerzita Berkeley sbírá vzorky od pěti tisíců dobrovolníků, u kterých zjišťuje, zda mají nebo někdy měli koronavirus.