Čeští vědci popsali nový ‚torpédo efekt‘ v buňce

PRAHA Vědci z Česka a Francie při výzkumu bakterií objevili nový mechanismus, jak buňka dokáže odstranit nefunkční komplexy při přepisu genetické informace. V budoucnu by to mohlo pomoci studiu podstaty genetických onemocnění. V tiskové zprávě o tom informovala Akademie věd.

V molekule DNA jsou zakódovány všechny zásadní informace o organismu. Při přepisu z DNA do ribonukleové kyseliny (RNA) se ale někdy proces zastaví, protože vznikne překážka - tou může být RNA polymeráza - enzym, který přepisuje DNA do RNA. To může vést ke vzniku mutací.



„Při zkoumání bakterie Bacillus subtilis jsme zaznamenali zcela nový mechanismus: určitý typ enzymu, konkrétně enzym RNáza J1, dokázal rozpoznat, dostihnout a efektivně uvolnit zastavenou RNA polymerázu z DNA. Proces jsme proto nazvali, a zcela oprávněně, ‚torpédo efekt‘,“ popsal Libor Krásný z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.



Způsob vývoje jednodušších organismů a vysoce organizovaných buněk je dramaticky odlišný, takzvané „torpédování“ překážek v přepisu však mají shodné. Tým nyní pokračuje v dalším výzkumu. Proces popsaný u bakterie se vyskytuje i u lidí. „Tyto poznatky mohou být v budoucnu nápomocné při odhalování podstaty genetických onemocnění, kdy má pacient mutace v genech analogických RNáz,“ dodal Krásný. Článek o objevu vědců z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy a Université de Paris v únoru vydal vědecký časopis EMBO.