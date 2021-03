Číňané chtějí s Ruskem zbudovat základnu na Měsíci. Má podpořit jeho další průzkum

Peking/Praha Číňané spolu s Rusy oznámili, že mají plán na Měsíci vybudovat společnou vědeckou základnu. Kdy se tak stane ale zatím neuvedli. Měla by sloužit i dalším státům a podpořit průzkum Měsíce.

S velkým odhodláním přicházejí podle prohlášení zveřejněného na webových stránkách Čínského národního kosmického úřadu (CNSA) Číňané společně Rusy. Tyto země se totiž zavázaly ke spolupráci v kosmu. CNSA a Roskosmos, státní korporace zodpovědná za ruský kosmický program, chtějí společně vybudovat Mezinárodní lunární výzkumnou stanici (ILRS).

Ta by jakožto „komplexní základna vědeckých experimentů se schopností dlouhodobého autonomního provozu“ měla být na základě prohlášení přístupná k použití i dalším státům, které se do projektu zapojí, a podpořit průzkum Měsíce pro mírové účely.

Přitom slovo mírové je skutečně důležité. Čínsko-ruská základna by totiž podle oficiálních zdrojů měla být umístěna právě buď přímo na povrchu Měsíce, nebo na jeho oběžné dráze. Pravidla v takovém případě uvádějí, že cokoliv se Měsíce týká, se musí řídit mezinárodní právní úpravou, zahrnutou zejména pod smlouvou Outer Space Treaty (Kosmická smlouva). Ta říká, že na Měsíci nebo ostatních nebeských tělesech je zakázáno budovat vojenské základny, provádět vojenský trénink či rozmisťovat jakékoliv další zbraně.



Samotný průzkum Měsíce za splnění výše uvedených podmínek ale možný je. A to, že na Měsíci je skutečně co zkoumat, potvrzují i odborníci. „Na Měsíci se nachází některé velmi vzácné prvky. Typicky je skloňováno například helium-3, to by pravděpodobně šlo použít při jaderné fúzi. Ohledně dalších nerostů bude záviset na průzkumu,“ uvedl v minulosti v rozhovoru pro Lidovky.cz Jakub Fučík z Univerzity obrany.



Teoreticky by pak Měsíc mohl podle něj být praktickou základnou pro další kroky lidstva do vesmíru. „Vesmír nedisponuje vlastní atmosférou, takže jakékoliv lety z Měsíce jsou z budoucího pohledu ekonomicky méně náročné než ze zemského povrchu. Výhodou je také nižší gravitace. S tím souvisí možnost konstrukce větších těles,“ uvedl Fučík.

Zajímavostí je, že podle webu Sky News mají v současném čínsko-ruském sbližování ve vesmíru svou roli také Američané. Tamní Kongres totiž měl zakázat téměř všechny kontakty mezi CNSA a americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) kvůli obavám z krádeže technologií, špionáže a vazbám CNSA na čínskou armádu.