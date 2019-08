NASA vyšetřuje první vesmírný zločin. Astronautka měla z ISS lustrovat bankovní účet exmanželky

NEW YORK Vesmír se dal až doteď považovat za poměrně mírumilovné prostředí, aspoň co se běžných lidských zločinů týče. K prvnímu možnému překročení zákona v historii zde došlo až teprve letos, jak nyní potvrdila NASA. Astronautka Anne McClainová se totiž z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) přihlásila bez souhlasu do bankovního účtu své bývalé ženy.

Anne McClainová byla na šestiměsíční misi na ISS zrovna ve chvíli, kdy procházela rozvodem se svou partnerkou Summer Wordenovou. Ta je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou technologické společnosti Filly Intelligence LLC, která se zaměřuje bezpečnostní systémy a sběr dat. Podle deníku The New York Times šlo o nepříjemný proces, který probíhal po většinu loňského roku. Přesto, že ženy už dlouho žily odděleně, Wordenová si uvědomila, že její bývalá partnerka má stále přehled o jejích výdajích. Zemřel bývalý letový ředitel NASA Christopher Kraft. Podílel se na vesmírných programech Mercury, Gemini či Apollo Wordenová se sama pustila do pátrání, aby zjistila, jak je to možné. Zkontaktovala svou banku a ta pro ni měla překvapující odpověď. Někdo se připojil z počítače registrovaného u Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA). Její bývalá partnerka McClainová měla tou dobou podle NY Times být součástí prvního čistě ženského výstupu do otevřeného vesmíru. Astronautka NASA Anne McClainová. McClainová přiznala, že se na účet dívala, ale zároveň tvrdí, že neměla špatné úmysly. „Chtěla jsem se jen ujistit, že rodinné finance jsou v bezpečí,“ uvedla skrze svého právníka. Wordenová však má z celého incidentu jiný pocit. Podala stížnost u Federální obchodní komise (FTC) a zároveň také u Úřadu generálního inspektora (OIG) při NASA. Svou expartnerku obvinila ze zneužívání osobních údajů a nelegálního přístupu k soukromým finančním informacím.

Vyšetřovatelé z OIG nyní případ vyšetřují jako první možné porušení zákona člověkem, nacházejícím se ve vesmíru. Na ISS platí zákony, které mezi sebou dohodly státy, jejichž zástupci zde pracují: USA, Rusko, Japonsko, Kanada a zástupci států Evropy. McClainová, která se mezitím vrátila na Zemi, však přesvědčeně tvrdí, že neudělala nic špatného. „Měla jsem na to její (Wordenové) povolení, abych kontrolovala, že jsou rodinné finance v pořádku,“ zopakovala i minulý týden pod přísahou při rozhovoru s generálním inspektorem. Anne McClainová na ISS. Podle svého zástupce Rustyho Hardina je McClainová doopravdy přesvědčena, že nic špatného neudělala a s úřady spolupracuje, jak nejvíc to jde. Podle Hardina se na účet podívala proto, aby zjistila, jestli se na něm nachází dost peněz na zaplacení účtů a na to, aby se Wordenová dobře postarala o dítě, které mají v péči.

Mark Sundahl z Centra vesmírného práva na Clevelandské státní univerzitě uvedl, že si nevzpomíná, že by byl někdy na ISS porušen zákon. Zdroje z NASA rovněž potvrdily, že ke zločinu ve vesmíru ještě zcela jistě nikdy nedošlo, a tak by se v případě potvrzení obvinění ze strany Wordenové jednalo o vůbec první porušení zákona v historii.