Omezování pohybu nestačí. Virus se po něm může vrátit, říká expert WHO

Londýn Vládám k úspěšnému boji proti koronaviru nestačí jen poslat obyvatele svých zemí do preventivní karantény. Omezení pohybu musí provázet i důsledné testování všech potenciálních nakažených a další zdravotnická opatření. Vyplývá to z dnešního rozhovoru předního experta Světové zdravotnické organizace (WHO) Mika Ryana ve vysílání televize BBC. Varoval, že bez doplňkových kroků se po uvolnění karanténních režimů může virus znovu začít rychle šířit.

„U té povinné izolace je riziko... pokud nyní nezavedeme silná opatření v oblasti veřejného zdraví, tak až ta omezení pohybu a izolace skončí, existuje riziko, že nákaza vyskočí zase nahoru,“ uvedl Ryan, který je hlavním analytikem WHO pro krizové situace.

Koronavirus SARS-CoV-2 nevznikl v laboratoři, jsou přesvědčeni vědci. Vyvinul se prý běžnou evolucí Karanténa se aktuálně po celém světě vztahuje na stamiliony lidí, mimo jiné v řadě evropských zemí včetně Česka nebo také v nejlidnatějším americkém státu Kalifornii. V Číně, Singapuru nebo v Jižní Koreji, které podle Ryana mohou být pro zbytek světa vzorem, však vedle omezení pohybu obyvatel boj proti koronaviru znamenal i další rozsáhlé změny. „To, na co se především musíme zaměřit, je najít lidi, kteří jsou nemocní, kteří virus mají, vystopovat jejich kontakty a izolovat je,“ řekl expert WHO v pořadu moderátora Andrewa Marra. „Jakmile budeme mít potlačené šíření, musíme tomu viru jít po krku. Musíme přejít do protiútoku,“ vysvětloval. Vědci do boje s koronavirem zapojili nejvýkonnější superpočítač světa. Pomáhá s tvorbou vakcíny Pro pacienty nakažené koronavirem zatím neexistuje spolehlivý lék a před infekcí neochrání žádná z dostupných vakcín. Podle analýzy BBC už vědci v různých zemích pracují na více než 20 očkovacích látkách, přičemž výzkum jde kupředu „zběsilým“ tempem. I kdyby se ale některému z týmů podařilo do konce roku vakcínu vyvinout, zbývala by ještě další nelehká výzva v podobě její masové výroby. Na otázku, kdy mohou lidé v Británii počítat s očkováním proti nemoci COVID-19, Ryan odpověděl, že je třeba na věc nahlížet realisticky. „Musíme mít jistotu, že (vakcína) je naprosto bezpečná... mluvíme tady nejméně o roku,“ uvedl. Dodal, že příslušná látka se nakonec objeví, ale „my se musíme dát do díla a činit potřebné kroky teď“.