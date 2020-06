Podivné pozadí firmy, jež změnila léčbu covidu-19. Zaměstnává autora sci-fi i modelku z lechtivých snímků

Praha/Chicago Data, která poskytla nepříliš známá americká analytická společnost Surgisphere, způsobila po celém světě změnu k přístupu léčby nemoci covid-19. Na jejich základě se Světová zdravotnická organizace (WHO) a řada zemí po celém světě včetně Česka rozhodly pozastavit testování léku hydroxychlorochinu. Jenže údaje firmy o pacientech nakažených koronavirem ze 169 nemocnic z celého světa vzbuzují pochybnosti.

Podle pátečních informací agentury Reuters již trojice vědců z USA a Švýcarska dokonce stáhla studii informující, že podávání antimalarika hydroxychlorochinu může pacientům s covid-19 uškodit. Jejich výzkum se opíral právě o data Surgisphere, o jejichž důvěryhodnosti panují stále větší pochyby.



„Nedává to smysl, vyžadovalo by to mnohem více vědců, než společnost má, aby byla tato nadnárodní studie možná,“ řekl například James Todaro, vystudovaný lékař provozující webovou stránku MedicineUncensored.com, která zveřejňuje výsledky studií o hydroxychlorochinu. „Surgisphere vyšla z ničeho, aby podnikla možná nejvlivnější globální studii v této pandemii během několika týdnů,“ dodal.

Tři zaměstnanci a téměř žádná on-line stopa

Firma Surgisphere vznikla v roce 2008 a působí v oblasti analýzy zdravotnických dat, jejím výkonným ředitelem je Sapan Desai, který několikrát čelil obviněním z využívání nezákonných lékařských praktik. Není to ovšem jediná kontroverze spojená s touto společností.



Deník The Guardian se dopátral skutečnosti, že firma zaměstnává pouze tři lidi a ačkoliv se společnost prezentuje jako jedna z největších a nejrychlejších databází nemocnic na světě, v on-line prostoru se téměř nevyskytuje.

Na základě pátrání The Guardianu se navíc ukázalo, že lidé ve firmě nedisponují vědeckým vzděláním. Například zaměstnanec vedený jako vědecký editor je rovněž autorem sci-fi příběhů. Další zaměstnankyně na pozici marketingové manažerky je modelkou z filmů pro dospělé a hosteskou objevující se v propagačních spotech firmy.

Ze samotné webové stránky Surgisphere není jasné, jak společnost uzavřela dohody o sdílení dat s tolika nemocnicemi po celém světě, včetně těch s omezeným přístupem k technologiím, a sladila je.

Více mrtvých než ve skutečnosti

Dva z předních lékařských časopisů - The Lancet a New England Journal of Medicine - publikovaly studie založené na datech Surgisphere. Jako spoluautor těchto studií je uváděn generální ředitel firmy Sapan Desai.



Časopis Lancet ve zveřejněné studii tvrdí, že byly analyzovány údaje shromážděné společností Surgisphere od téměř 96 000 pacientů nakažených covidem-19, kteří byli přijati do 671 nemocnic po celém světě.

Těmto pacientům byl podáván samotný hydroxychlorochin nebo tato látka v kombinaci s antibiotiky. Dne 22. května Lancet studii zveřejnil se zjištěním, že hydroxychlorochin, který veřejně propagoval i prezident USA Donald Trump jako zázračný lék, byl spojen s vyšší úmrtností pacientů s covidem-19 a se zvýšenými srdečními problémy.

Tyto negativní nálezy přiměly WHO, aby zastavila testování hydroxychlorochinu jako možného léku na covid-19. Údaje, o nichž firma Surgisphere tvrdí, že je legitimně získala od více než desetitisíců nemocnic po celém světě a které tvořily základ vědeckých textů, jsou ale s největší pravděpodobností chybné.

Jen o několik dní později odhalila australská mutace listu The Guardian ve studii do očí bijící chyby. Podle studie vědci získali přístup k datům z pěti nemocnic v Austrálii, přičemž k 21. dubnu zaznamenali 600 australských pacientů s covidem-19 a 73 úmrtí. Údaje z Johns Hopkins University však ukazují, že v Austrálii bylo k 21. dubnu zaznamenáno pouze 67 úmrtí. Sapan Desai tuto chybu vysvětlil tím, že do australských dat byla náhodně zahrnuta jedna asijská nemocnice, což vedlo k navýšení případů.

Guardian od té doby kontaktoval pět nemocnic v Melbourne a dvě v Sydney, jejichž spolupráce s firmou Surgisphere by byla nezbytná pro dosažení čísel, která firma uvádí. Všechny nemocnice odmítly jakoukoli roli v takové databázi a řekly, že o Surgisphere nikdy neslyšely. Sapan Desai se k výrokům nemocnic odmítl vyjádřit.

Další studie využívající databázi Surgisphere, jejímž spoluautorem je opět Desai, zjistila, že lék proti parazitům ivermektin snižuje úmrtnost u těžce nemocných pacientů s covidem-19. Článek byl publikován on-line v elektronické knihovně Social Science Research Network a pobídl peruánskou vládu, aby ivermektin zařadila do svých léčebných politik, aniž by došlo k důkladnému ověření jeho skutečných účinků.

WHO obnoví testování

Vzhledem k otázkám ohledně nespolehlivosti údajů v současné době probíhá nezávislý audit, přezkoumání dat firmy Surgisphere by mělo být dokončeno v příštím týdnu. Na tiskové konferenci ve středu WHO oznámila, že bude pokračovat ve svém globálním pokusu o výzkum hydroxychlorochinu jako léku na covid-19. A to v návaznosti na zjištění monitorovacího výboru pro bezpečnost údajů WHO, že u pacientů s covidem-19 není riziko zvýšeno.



Peter Ellis, hlavní datový vědec Nous Group, mezinárodní poradenské společnosti v oblasti řízení projektů, uvedl, že databáze Surgisphere je „téměř jistě podvodem“.